Primera derrota visitante del Coruxo

En un encuentro de ritmo alto y alternancias constantes, el Coruxo cayó por 2-0 ante la Gimnástica Segoviana en el estadio de La Albuera. El marcador final no reflejó del todo la igualdad que se vio sobre el césped durante buena parte del choque. Los vigueses mostraron personalidad, intensidad y fases de dominio, pero pagaron caro dos acciones puntuales que decantaron el duelo en favor del conjunto segoviano.

Hugo Losada, del Coruxo, persigue el balón entre Iker y René. | Gimnástica Segoviana

Desde los primeros compases, el equipo visitante se presentó con una propuesta valiente. Buscó la presión alta y trató de disputar la posesión en campo contrario. El inicio fue vertiginoso, con llegadas en ambas áreas y una clara voluntad ofensiva de los dos conjuntos. La primera ocasión reseñable fue para el Coruxo: en el minuto 23, Xavi Sola rozó el gol con un potente disparo desde la frontal que se perdió por muy poco. Aquella acción resumía bien el plan gallego: verticalidad, ritmo y atrevimiento.

La Segoviana respondió con una falta directa de Marc Tenas que obligó a Esteban a lucirse bajo palos. El guardameta visitante, muy seguro durante todo el encuentro, se erigió en protagonista de un primer tiempo que terminó sin goles gracias a varias intervenciones de mérito. La doble parada que realizó en el minuto 33, tras una rápida contra local, sostuvo a los suyos en su mejor momento del rival.

Tras el descanso, el guion apenas varió. Ambos equipos mantuvieron su apuesta ofensiva, aunque la Segoviana comenzó a encontrar más espacios entre líneas. Aun así, el Coruxo no se arrugó. Con Nacho y Rares dirigiendo en el centro del campo y Losada tratando de asociarse arriba, los gallegos conservaron su solidez y su capacidad de generar peligro. Los cambios introducidos por el técnico visitante –Añón, Javi González y Dani Rosas en el minuto 62– aportaron frescura y energía en ataque.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminado hacia un empate justo, llegó el mazazo. En el minuto 73, René aprovechó una acción ofensiva bien trenzada por los locales para batir a Esteban y poner el 1-0 en el marcador. El tanto alteró el equilibrio y obligó al Coruxo a adelantar líneas, buscando el empate con más corazón que claridad.

El conjunto vigués no bajó los brazos. Lo intentó hasta el final, con la entrada de Santos y Hugo en el tramo final del partido. Añón, muy activo por banda, generó varias situaciones de peligro que no encontraron rematador. La Gimnástica, sin embargo, supo contener las acometidas visitantes y gestionar la ventaja con orden y oficio.

Ya en tiempo añadido, una acción en el área visitante acabó en penalti a favor de los segovianos. Llorente transformó la pena máxima en el minuto 91 para sellar el 2-0 definitivo. El gol llegó cuando el Coruxo estaba completamente volcado en ataque y terminó por sentenciar el encuentro.

El pitido final certificó una derrota que deja sensaciones encontradas en el equipo gallego. Por un lado, la falta de acierto y ciertos detalles defensivos penalizaron su esfuerzo; por otro, el juego mostrado y la actitud competitiva invitan al optimismo. El Coruxo fue un rival digno, serio y ambicioso, que plantó cara en todo momento a un conjunto local muy sólido en su estadio.

En La Albuera se vivió un partido de poder a poder, de ritmo alto y entrega total. El resultado premió la eficacia de la Gimnástica Segoviana, pero el Coruxo se marcha de Segovia con la certeza de haber competido a gran nivel.