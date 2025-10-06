Márquez se va al suelo en el gran día de Aldeguer

Antes de que el joven Fermín Aldeguer (Ducati) consiguiese su primera victoria en el Mundial de MotoGP en Mandalika (Indonesia), con tan solo 20 años y 183 días, es decir, un poquito más viejo que Marc Márquez, ganador de su primer GP en Austin (Texas, EEUU), con 20 años y 63 días, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo sufrió un aparatoso accidente. Fue en la primera vuelta de la carrera, cuando el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que era el gran favorito al arrancar desde la pole y tras ganar espectacularmente la prueba al sprint, le embistió en una acción sin sentido y muy precipitada. Le provocó, según el doctor Ángel Charte, una pequeña fractura en su hombro derecho. «Todavía no podemos decir si es importante, si es quirúrgica o no», señaló el galeno.

Bezzecchi, que protagonizó una pésima salida, quiso resolver ese problema a las primeras de cambio. Al llegar a una de las primeras curvas de derecha, golpeó, de manera precipitada y contundente, con su rueda delantera la trasera del piloto de Cervera, provocando una caída muy espectacular de ambos. Marc se llevó la peor parte. Después de dar varias vueltas sobre la tierra de la escapatoria, enseguida se llevó su mano izquierda al hombro derecho, sabedor, dada su experiencia, de que se había hecho daño de verdad.

Y, entonces, empezaron las carreras. Papá Julià, el doctor Charte, Jimmy Martínez, manager del piloto, Gemma Pinto, su pareja, y Davide Tardozzi, team manager del Lenovo Ducati, se presentaron en la clínica del trazado de Indonesia, donde llegó inmediatamente Marc. El doctor Charte contó que se había detectado una pequeña fractura en su hombro derecho. «Aunque es inapreciable aquí y no sabemos la gravedad, que tendrá que diagnosticarse [este lunes] en Madrid con un TAC para saber si estamos ante una lesión que le obligará a pasar por el quirófano o se podrá sanar sola».

«Parece ser que hay unos ligamentos de la clavícula derecha que están rotos o afectados, no sabemos en qué medida. Marco me ha pedido disculpas. Nos puede ocurrir a todos», manifesto Márquez, que añadió: «Dentro de lo malo, creo que tuve suerte. Me temo que hubiese podido ser peor, la verdad».

Rueda, campeón de Moto3

El gran premio acabó siendo una demostración del motociclismo español, con la victoria espectacular de Aldeguer, el segundo puesto del también murciano Pedro Acosta (KTM), y la sorprendente aparición, viniendo desde atrás, de Àlex Márquez (Ducati), que con este bronce consolida sus posibilidades de ser subcampeón del mundo, ya que Pecco Bagnaia (Ducati) se cayó.

Mientras, el sevillano de 19 años José Antonio Rueda, que ganó su carrera, se proclamó campeón del Mundo de Moto3 en este Gran Premio de Indonesia.