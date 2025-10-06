Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guillón salva al final un punto para el Areas

m. alonso

Atios

Empezaron Atios y Lemos un poco dubitativos, pero rápidamente los locales se hicieron con el control y en el 11 se adelantaron tras un córner sacado por Richi que remató en perfecta volea Xoel. Tras la reanudación, el Atios dispuso de dos claras ocasiones.

