De la Fuente convoca a Borja Iglesias para la selección española

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado al delantero Borja Iglesias para ocupar la plaza de Lamine Yamal, que se cae por lesión de la convocatoria de España para medirse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026.

A la espera de la confirmación oficial de la ausencia de uno de los capitanes, Rodri Hernández, que sufrió este domingo una lesión muscular con el Manchester City, De la Fuente cubre de momento la plaza que dejó libre Lamine Yamal el viernes, tras recaer de sus problemas de pubis en el Barcelona.

El delantero del Celta Borja Iglesias, máximo goleador español de Primera junto a Ferran Torres e Iván Romero, es el elegido por De la Fuente y está citado el lunes en la Ciudad del Fútbol a las 20:00 horas. Internacional en dos partidos, el 28 de marzo de 2023 fue la fecha de su último partido con la Roja, el día de la única derrota en partido oficial de De la Fuente con la absoluta, en Escocia.

De esta manera, y a la espera de que el seleccionador decida si cubre la plaza de Rodri, Borja Iglesias se suma a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa, como novedades el lunes en el regreso de la selección española para medirse el sábado 11 de octubre a Georgia en Elche, y el martes 14 a Bulgaria en Valladolid.