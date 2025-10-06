Estradense y Gran Peña empatan a todo

Estradense y Gran Peña firmaron un justo reparto de puntos en un partido muy trabado y con pocas aunque claras ocasiones de gol. Las paradas de Isra y Andrés impidieron que el marcador se moviese. Ni siquiera la expulsión de Lago, que dejó a los visitantes con uno menos durante buena parte de la segunda parte, hizo que el Estradense encontrase el camino del gol.

Los de Manuti tuvieron el dominio absoluto del partido en la primera parte ante un rival que esperó muy atrás y que apostó por ralentizar el juego. Fue un primer asalto de faltas, interrupciones y pérdidas de tiempo, para desesperación de un Estradense que tenía el balón pero no llegaba con claridad a la meta rival. La velocidad en banda de Ian y las apariciones de Pedrosa eran la única esperanza de los rojillos, pero una y otra sus intentos morían en los metros finales.

Ese guión de partido era el buscado por el Gran Peña, que aguantó el acoso sin problemas a la espera de su oportunidad, que terminó llegando en los minutos finales. Su ocasión más clara llegó tras una falta favorable al Estradense. Los rojillos intentaron una jugada ensayada que no salió bien. El balón largo buscando la contra se encontró con una falta de entendimiento entre Isra y Óscar, que dejaron el balón a los pies de Armada. El lateral se durmió con todo a su favor para marcar y su disparo lo terminó sacando Isra con una gran parada. Esa clara ocasión hizo daño al Estradense, que poco después y al filo del descanso veía como el balón terminaba estrellándose en el palo de la meta de Isra con un disparo desde la frontal a saque de córner.

Tras el paso por los vestuarios los visitantes decidieron dar un paso al frente, negando el balón al Estradense y dando el mando a Antón en la medular. Así, comenzaron a rondar la meta de Isra, que volvió a salvar a su equipo en un saque de córner que dejó un balón muerto en el área. El portero terminó despejando un disparo a bocajarro.

Esas buenas sensaciones del Gran Peña quedaron en nada con la expulsión de Lago, quien vio la segunda amarilla tras cortar la carrera de Ian en un pase largo. Fue una acción evitable que terminó con una expulsión justa y que dejó a su equipo con uno menos.A partir de ahí, el Estradense volvió a hacerse con el balón ante un rival que se fue retrasando más con el paso de los minutos para terminar el partido encerrado en su área.

Desde ahí hasta el final los de Manuti rondaron el gol. Tuvieron centros y disparos pero siguieron mostrándose muy imprecisos en los metros finales. Su ocasión más clara llegó en un saque de banda bien preparado en el que el balón terminó llegando para Miguel. Su disparo en el área lo sacó bien Andrés, que reaccionó rápido para sacar también el segundo disparo de Pedrosa.