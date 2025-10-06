Dos errores y nada de fútbol

El Valladares encadenó su segunda derrota consecutiva como local, en esta ocasión ante un Arnoia que sacó el máximo rendimiento a su plan de partido para conseguir una victoria a la que apenas opositó.

Porque los visitantes se presentaron en A Gándara con una idea muy clara, cortar de raíz culaquier ataque prometedor de los locales, y una apuesta decidida por el juego directo, aprovechar una acción a balón parado o un error defensivo de los vigueses.

Así, no sucedía nada en el encuentro hasta que poco después del cuarto de hora el Arnoia empezó a sacar partido a su apuesta. Fue en un saque de bando en el que, tras prolongar de cabeza, Rivero apareció en el segundo palo libre de marca para batir a Kevin.

La ventaja en el marcador reafirmó a los visitantes que, con contínuas interrupciones y pérdidas de tiempo, buscaban que se jugase lo menos posible.

Pese a todo, el Valladares pudo devolver la igualdad al marcador antes del intermedio en un disparo de Varo tras un rechace que Borja sacó con una gran intervención cuando el balón ya casi se colaba cerca de la escuadra.

El intermedio sirvió también para que los locales aclarasen las ideas y empezasen mucho más entonados la segunda mitad, incomodando a sus rivales con llegadas por las bandas, en especial por la de Kike, aunque sin llegar a generar claro peligro.

Pero, de nuevo, el Arnoia volvió a encontrar un inmerecido premio en otro error defensivo de los locales. En esta ocasión fue un contragolpe y un nuevo balón tocado de cabeza dentro del área viguesa para que Peral fusilase a Kevin.

El guión de la primera parte volvía a repetirse y los visitantes, al ponerse otra vez por delante en el marcador, trataban por cualquier medio de que no se jugase más al fútbol, con contínuas faltas para romper el ritmo del Valladares y buscando dejar pasar el tiempo.

Una actitud que desquiciaba a los locales. Sin embargo, en una de las múltiples internadas de Kike por banda derecha, consiguió plantarse dentro del área para batir de disparo cruzado a Borja y dar esperanza a los vigueses con casi media hora por delante.

Quedaba aún más de media hora pero la apuesta del Arteixo prosperó y no hubo ya más fútbol porque cada intento local era rápidamente cortado con una oportuna falta.

Aún así, el Valladares pudo haber minimizado los daños y rescatar al menos un punto en una acción en los instantes finales de Musa que casi acaba en gol.