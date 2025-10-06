Empate entre dos equipos que querían la victoria
N. CABALEIRO
Vigo
El Tyde aprovechó su mejor inicio de partido para adelantarse en el marcador, aunque el Alertanavia logró reaccionar pronto y empatar gracias a un tanto de David.
Los papeles se invirtieron en lareanudación y los vigueses lograron pronto el 2-1 y tuvieron opciones de incrementar la renta pero faltó el remate final y el Tyde poco a poco se recompuso hasta acabar logrando un empate que no dejó contentos ni a locales ni a visitantes.
