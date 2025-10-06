Diego Diz le da desde el punto de penalti los puntos al Areas
El Porriño Industrial dispuso de varias ocasiones para marcar al comienzo del segundo tiempo
Aurora Domínguez
Ponteareas
El Areas se llevó los tres puntos ante el Porriño Industrial, en un encuentro que se resolvió en la recta final.
Los primeros minutos fueron de dominio alterno, pero poco a poco los jugadores locales se fueron haciendo con la posesión del balón, disponiendo de varias ocasiones para adelantarse en el marcador.
La segunda parte comenzó con un Porriño que dio un paso al frente y dispuso de un par de ocasiones.
Todo cam bió a poco menos de veinte minutos para la conclusión del partido, cuando Javi Vila es derribado dentro del área. El colegiado del encuentro no duda en señalar el punto de penalti. Diego Diz marcó y el resultado ya no se movió.
