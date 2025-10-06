Denisa Zoldakova y Mark Ceban se imponen en el Vigo Tennis Open
La checa Denisa Zoldakova y el británico Mark Ceban se impusieron ayer en las finales del Vigo Tennis Open que se ha venido desarrollando en las pistas de Samil. La jornada de clausura ofreció una mañana de enorme nivel aunque las dos finales se decantaron de forma clara. Zoldakova hizo valer su enorme potencia y se impuso a la ucraniana Masha Lazarenko por 6-3 y 6-0. Un resultado que no deja lugar a las dudas. En la final masculina triunfo de Mark Ceban que superó al noruego Sebastian Eie por 6-0 y 7-5. Comenzó el partido decantándose de modo muy claro, pero el noruego apretó para igualar el duelo aunque al final sus errores abrieron la puerta a Ceban para que sentenciase el choque.
