Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Compos suma una semana más sin perder

REDACCIÓN

Vigo

Después de cinco jornadas de Liga, el Compostela se mantiene al frente de la clasificación sin conocer la derrota. No es el único equipo invicto, ya que Arosa y Estradense tampoco conocen la derrota.

La lucha es cerrada por las dos últimas plazas que permiten disputar la fase de ascenso a Segunda. Cinco equipos están en un punto para esas posiciones. El Estradense tiene un punto más que Montañeros, Lugo B, Villalbés y Somozas. Todos necesitan mantener la intensidad, ya que un error los puede descolgar.

Por la zona de abajo, el Silva, Cambados y Gran Peña todavía no conocen la victoria, y ocupan los puestos de descenso. Pero hay siete equipos que se mantienen en un punto, por lo que la igualdad es máxima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents