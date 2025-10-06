El Céltiga se empeña en facilitar el triunfo del Barco (2-1)

El Céltiga volvió de Valdeorras con la amarga sensación de haberse quedado sin premio por errores propios. El conjunto de Luis Carro cayó por 2-1 ante el Barco en un partido trabado y sin ritmo, condicionado por un campo pesado y por dos acciones defensivas que terminaron costándole los puntos.

El Céltiga no entró bien, sufrió con los balones a la espalda y apenas logró asentarse hasta pasado el primer cuarto de hora. En ese tramo inicial llegó el 1-0, fruto de un córner innecesario tras un mal despeje, ejecutado rápido por el Barco y resuelto con un infortunado autogol tras una mala reacción defensiva.

El conjunto isleño reaccionó bien. Con más control y mejor circulación, encontró el empate en una acción combinada por banda que terminó con un rechace en el área pequeña empujado por Julio Rey. El encuentro parecía encaminarse hacia un duelo más equilibrado, pero cuando el Céltiga se encontraba más cómodo, llegó el golpe definitivo: un balón largo a la espalda de la defensa derivó en una indecisión entre Álex Rodríguez y Manu Táboas, que dejó el esférico servido al delantero local para empujarlo a placer y establecer el 2-1.

En la segunda mitad, el Barco se replegó con orden, cerrando espacios y dejando que el Céltiga cargara el área con centros sin remate. Apenas un córner directo de Adrián Rodríguez que se marchó por poco fue la ocasión más clara de los visitantes ya al final.

Ficha del partido:

2-1

Barco - Céltiga

BARCO: Imanol, Marcos Vilachá, Carlos Cruz (Santín, min. 66), Andrés Calvo, Brian, Raúl Paz, Noel (Brian Prada, min. 73), Manu Rodríguez, Freiría (Scheneider, min. 84), Óscar Martín (Bin, min. 66) y Sidibé (Justo, min. 73).

CÉLTIGA: Manu Táboas, Santi Figueroa (Martín Sánchez, min. 78), Arnosi, Rubén Casás (Delgado, min. 67), Álex Rodríguez (Guille, min. 78), Óscar (Jordan, min. 67), Giráldez, Nico, Julio Rey, Sobrido (Marcos Blanco, min. 58) y Adrián Rodríguez.

GOLES: 1-0, min. 26: Adrián Rodríguez, en propia puerta; 1-1, min. 33: Julio Rey; 2-1, min. 39: Freiría.