fútbol juvenil | División de Honor
Brillante victoria del Celta en Gijón con uno menos
Buen punto para el Val Miñor en su visita al Racing de Santander
raúl rodríguez
Buen fin de semana para el Celta y el Val Miñor en la cuarta jornada del campeonato.
Sporting-CElta (0-2). Importante victoria del Celta en un campo complicado como Mareo ante el Sporting de Gijón. La victoria tiene un brillo especial, ya que el Celta jugó desde el minuto 28 por la expulsión de Sálamo tras ver dos tarjetas amarillas.
Los celestes comenzaron muy fuerte, y en el primer minuto de juego ya dispusieron de un par de ocasiones. En el minuto 24 Jorge abrió el marcador para el Celta y en el 64 Xandre sentenció
Por el Celta jugaron: Izan, Lambéa, Sálamo, Noah, Noya (Ratón, minuto 79), Mateo, Anthony, Kibet (Xandre, minuto 34), Hugo Pérez (Iker, minuto 79), Cristhian (Ángel, minuto 62) y Jorge (Gonzalo, minuto 62).
racing-val miñor (0-0). Valioso punto el logrado por el Val Miñor en su visita a Santander. Un empate que no sirve para salir de la zona de descenso, pero sí que vale para acercarse a los puestos de salvación.
Un partido en donde los de Nigrán fueron capaces de cerrar líneas y frenar a los locales.
Por el Val Miñor jugaron: Borja, Unai, Lucas (Toucedo, minuto 37), Fabián, Xavi, Borja (Adrián, minuto 45), Joel (Xoel, minuto 66), Marcos (Moldes, minuto 57), Samuel, Juan y Max (Raúl, minuto 66).
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol