Brillante victoria del Celta en Gijón con uno menos

Buen fin de semana para el Celta y el Val Miñor en la cuarta jornada del campeonato.

Sporting-CElta (0-2). Importante victoria del Celta en un campo complicado como Mareo ante el Sporting de Gijón. La victoria tiene un brillo especial, ya que el Celta jugó desde el minuto 28 por la expulsión de Sálamo tras ver dos tarjetas amarillas.

Los celestes comenzaron muy fuerte, y en el primer minuto de juego ya dispusieron de un par de ocasiones. En el minuto 24 Jorge abrió el marcador para el Celta y en el 64 Xandre sentenció

Por el Celta jugaron: Izan, Lambéa, Sálamo, Noah, Noya (Ratón, minuto 79), Mateo, Anthony, Kibet (Xandre, minuto 34), Hugo Pérez (Iker, minuto 79), Cristhian (Ángel, minuto 62) y Jorge (Gonzalo, minuto 62).

racing-val miñor (0-0). Valioso punto el logrado por el Val Miñor en su visita a Santander. Un empate que no sirve para salir de la zona de descenso, pero sí que vale para acercarse a los puestos de salvación.

Un partido en donde los de Nigrán fueron capaces de cerrar líneas y frenar a los locales.

Por el Val Miñor jugaron: Borja, Unai, Lucas (Toucedo, minuto 37), Fabián, Xavi, Borja (Adrián, minuto 45), Joel (Xoel, minuto 66), Marcos (Moldes, minuto 57), Samuel, Juan y Max (Raúl, minuto 66).