El XI Desafío Boot Camp concluye con más de 2.000 participantes y 40.000 asistentes en un día radiante en Samil. Corredores de toda la península se dieron cita en una prueba con 7 kilómetros y 35 obstáculos por arena, asfalto y monte que es puntuable para el campeonato del mundo OCR World Championship, la liga AOCO España y la liga OCRA Galicia.

La Boot Camp derriba fronteras

«Estamos tremendamente satisfechos con una nueva edición de récord», destaca David Suárez, CEO de Diesemm, en una jornada que ha transcurrido sin incidencias. «Destacamos la potencialidad de esta prueba y, particularmente, su aporte al turismo deportivo. Más del 40% de los corredores y corredoras son de fuera de la provincia y más de un 10% del extranjero, en su mayoría de Portugal».

La Boot Camp derriba fronteras

En este sentido, subraya la «importancia» de la prueba a nivel económico. Cuenta con 59 proveedores locales, en ella colaboran más de 200 personas de forma directa e implica a más de 600 pernoctas en la ciudad. «Debemos aprovechar este tirón en términos de creación de marca destino Vigo porque supone un gran retorno económico para la ciudad».

La Boot Camp derriba fronteras

El portugués Carlos Pinto, vigente campeón élite, llegó a línea de meta en un tiempo de 28:59, mejorando su marca del pasado año en más de dos minutos pese a haber un recorrido «más exigente a nivel técnico». Pinto se alzó con el primer puesto por delante del vigués Romel Agreda, del box X-ONE, que finalizó en 31:13; y del carballés Daniel Buño (31:25).

La Boot Camp derriba fronteras

En cuanto a la categoría élite femenina, la campeona fue la gijonesa Guadalupe Álvarez (44:49), por delante de Verónica Vázquez, de Taboadela (47:01) y la viguesa Sara Rodal (48:13).