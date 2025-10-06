El Alondras suma un buen punto

El Alondras CF firmó un valioso empate (2-2) en su visita al Atlético Coruña Montañeros en un duelo vibrante disputado en el campo de Visma. Los de Rafa Villaverde, que llegaban con la intención de reencontrarse con la victoria tras la derrota ante el Arosa, mostraron carácter y capacidad de reacción para no salir de vacío ante un rival combativo.

El partido comenzó con dominio alterno, pero pronto los cangueses encontraron el premio. En el minuto 15, Manufre adelantó al Alondras tras una buena acción colectiva, confirmando su gran estado de forma. El tanto reforzó a los visitantes, que buscaron el segundo con paciencia y control en el medio campo. Sin embargo, el Montañeros reaccionó con contundencia. En el 34’, Juan Lado igualó el marcador, y apenas cuatro minutos después, Jorge Cano transformó un penalti para poner el 2-1. En cuestión de minutos, el Alondras pasó de mandar en el marcador a verse por detrás.

Lejos de venirse abajo, el equipo de Villaverde tiró de orgullo. Manufre volvió a aparecer en el 42’ para firmar el 2-2 con otro tanto de oportunismo que devolvía la igualdad antes del descanso. El doblete del atacante resultó clave para mantener a los suyos en el partido.

La segunda mitad estuvo marcada por la expulsión del local Achore en el 47’. Con superioridad numérica, el Alondras asumió el protagonismo, moviendo el balón con criterio y buscando los espacios. Y el Montañeros, pese a jugar con diez, se defendió con orden y también tuvo alguna salida peligrosa.

El pitido final selló un empate que sabe a poco por las circunstancias, pero que permite a los cangueses mantener la posición alta en la tabla. Ahora, los de Villaverde preparan su regreso al Morrazo, donde recibirán al Somozas con la vista puesta en volver a sumar de tres y seguir enganchados al liderato.

Un punto que le sabe bien al equipo de O Morrazo, ya que los coruñeses son un rival directo en la lucha por el ascenso de categoría. Un fin de semana más, el Alondras se mantiene en puestos de promoción de ascenso, muy cerca del líder del grupo. El próximo fin de semana, el Alondras vuelve al campo de O Morrazo para recibir al Boiro.