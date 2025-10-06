El Alavés rompe la racha positiva del Elche a base de poder físico

El Alavés humanizó al Elche (3-1) en un partido en el que impuso su presión y que resolvió en cinco minutos en la segunda parte, con un gol de Carlos Vicente y otro de Toni Martínez, que provocó la expulsión del visitante Affengruber. En el tiempo añadido, André Silva recortó distancias, pero Lucas Boyé sentenció un duelo marcado por el poder físico de los locales.