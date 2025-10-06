Alargue fatídico para el Cambados en Barraña (1-1)

En el primer derbi arousano en 3ª RFEF, el Boiro y el Juventud Cambados firmaron un empate en Barraña tras un encuentro que se resolvió en el descuento, cuando Pablo Ozores, recién ingresado al campo, cazó un balón suelto dentro del área para salvar un punto que los locales merecieron por insistencia.

El guion del partido fue claro desde el inicio: el Boiro dominó y el Cambados esperó. Los de José Tizón impusieron ritmo y presión alta, acumulando llegadas sin acierto. Santi Taboada y Yaguito fueron los más peligrosos por bandas ante un sólido David Conde, que respondió con una parada de mérito a un disparo de Enjamio desde la frontal. El meta cambadés volvió a lucirse antes del descanso en otra ocasión de Landeira. Pese a las ocasiones, el marcador no se movió al descanso.

El segundo tiempo siguió el mismo patrón hasta que el Cambados golpeó con eficacia. En su primera acción clara, Gregor ganó la espalda a la defensa y asistió a Diego Iglesias, que empujó el balón a la red para adelantar a los de Pénjamo. El tanto obligó al Boiro a volcarse aún más al ataque, con los cambios aportando energía y profundidad. Bruno, Prol y Yosi empujaron, aunque el gol se resistía.

Cuando el partido parecía decidido, el Boiro encontró el premio a su fe. En una acción a balón parado ya en el tiempo añadido, Ozores, que había entrado minutos antes, cazó un centro preciso de Prol y batió a Conde con un disparo ajustado para el 1-1 final.

Los minutos finales fueron un intercambio de nervios y balones largos sin más consecuencias. El empate deja al Boiro con la sensación de haber merecido más, mientras que el Juventud Cambados mantiene su línea de buen trabajo, pero todavía sin triunfos.

Ficha del partido:

1-1

Boiro - Juv. Cambados

BOIRO: Borja Rey; Romero, Facu, Santi Taboada (Mario Prol, min. 60), Yaguito (Bruno, min. 46), Enjamio (Juanma, min. 68), Iago Martínez, Landeira, Aram (Ozores, min. 80), Zambrana (Yosi, min. 60), Samu Araújo.

JUVENTUD DE CAMBADOS: David Conde; Álex Fernández, Anxo Martínez, Seydou, Diego Iglesias (Ranca, min. 82), Tava, Noel (Tiko, min. 89), Alberto Lago, André (Nico Fernández, min. 83), Hugo Táboas, Gregor (Dieguito, min. 65).

GOLES: 0-1, min. 57: Diego Iglesias;1-1, min. 91: Ozores.