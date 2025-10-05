La viguesa Ester Navarrete y Hafid Rizqy ganan en la XIX Coruña10
Más de 3.500 corredores estaban inscritos en la prueba
RAC
Más de 3.500 corredores se dieron cita para participar en la mañana de este domingo en la XIX edición de la carrera popular más importante de la ciudad, la Coruña10.
En esta ocasión, Hafid Rizqy, del Club Atletismo Narón, con un tiempo de 28:56 y Ester Navarrete del equipo Puma con 32:44 fueron los ganadores tanto en la competición masculina como la femenina.
David de la Fuente e Iván Puentes completaron el pódium en categoría masculina y Solange Jesús y Lidia Campo en la femenina.
El recorrido, de 10 kilómetros, salía de los Cantones y recorría la Marina, Avenida del Ejército, Casa del Mar y entraba al Puerto de A Coruña alargándose hasta el muelle de Oza y regresando hasta la Lonja antes de volver a la Casa del Mar para después encarar de nuevo Primo de Rivera, Linares Rivas y finalizar en los Cantones.
