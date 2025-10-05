fútbol | División de Honor
Partidos exigentes para el Celta y el Val Miñor
Se completa el primer mes de competición con partidos importante para Celta y Val Miñor.
sporting-celta.
Asturianos y vigueses se juegan esta mañana, 11 horas, el liderato de la categoría. Los asturianos perdieron su único partido en la primera jornada en las instalaciones de Mareo.
racing-val miñor.
El Val Miñor visita al Santander a partir de las 12.45 horas. Los de Nigrán necesitan acabar con la racha de dos derrota consecutivas y volver a sumar.
