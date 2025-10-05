Partidos exigentes para el Celta y el Val Miñor

Se completa el primer mes de competición con partidos importante para Celta y Val Miñor.

sporting-celta.

Asturianos y vigueses se juegan esta mañana, 11 horas, el liderato de la categoría. Los asturianos perdieron su único partido en la primera jornada en las instalaciones de Mareo.

racing-val miñor.

El Val Miñor visita al Santander a partir de las 12.45 horas. Los de Nigrán necesitan acabar con la racha de dos derrota consecutivas y volver a sumar.