El Mecalia Guardés tarda en respirar

22 Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (12+10): Ana Radovic (3), Melania Cabrera (4), Andrea Boner (3), Rocío Squizziato (1), Ana Marín (p.), Mornesa Tenda (1), Gema Trujillo (5) [siete inicial], Keyla Hernández, Leticia Cobo (4), Irene Sánchez (p.), Thalyta Cardoso, Celia López, Thais Adrielle, Carla Rivas, Alba Tort y Marilia Correia (1). 26 Mecalia Atlético Guardés (12+14): Amandine Balzinc, (p.), María Palomo (1), María Sancha (3), Ania Ramos (5), Cristina Cifuentes (1), Carme Castro (3), Elena Martínez (5) [siete inicial], Lorena Téllez (2), Blazka Hauptman (2), Cecilia Cacheda (3), Ariana Portillo (1) y Sabina Mínguez. Marcador cada cinco minutos: 2-1, 5-3, 6-7, 8-10, 10-11, 13-14, 15-16, 16-18, 17-19, 17-19, 20-22, 22-26.

Sudó el Mecalia Guardés para arrancar de Lanzarote los dos puntos ante un Ciudad de Arrecife que en absoluto tuvo un comportamiento acorde con su clasificación liguera, donde no ha conseguido aún ninguna victoria. Las canarias se amarraron al equipo de Ana Seabra como lapas y mantuvieron todo el partido en unos márgenes mínimos que obligaron a las gallegas a no concederse un momento de despiste. Solo en el último tramo, cuando las fuerzas del equipo de Lanzarote desaparecieron, el Mecalia Guardés tomó su mayor renta del partido.

Los goles de Elena Martínez y de Ania Ramos fueron el argumento con el que el Mecalia Guardés volteó el marcador después de que el Ciudad de Lanzarote tomase el mando tras un buen arranque que obligó a Seabra a insistir en la necesidad de aplicarse en defensa. Era un partido algo complejo para el Mecalia Guardés por la circunstancia de que, por cuestiones logísticas, tuvo que reducir el número de jugadoras desplazadas a Canarias. Solo doce lo que le limitaba en algunos aspectos. Las diferencias en el primer tiempo fueron mínimas porque el cuadro isleño consiguió su objetivo de que el Guardés no pegase un arreón que le dejase sin opciones. Siempre ventajas cortas, intercambios de goles, defensas aplicadas...el gol de Ania Ramos dejó todo en un inquietante 13-14 en el descanso.

El segundo tiempo fue un tormento para los ataques. Los dos equipos ofrecieron similares problemas para anotar. El escenario no era malo para el equipo canario que seguía teniendo al Guardés a tiro. Las de Seabra eran incapaces de darle al choque el ritmo que pretendían. Las ventajas no fueron más allá de los dos goles de diferencia aunque para felicidad de los intereses del Mecalia la defensa funcionó y a evitó males mayores teniendo en cuenta sus problemas en ataque. En diez minutos el marcador apenas se movió. Un raquítico 1-1 que dejó el partido en el alero y en fase crítica cuando el Ciudad de Lanzarote igualó a ocho minutos para el final. Pero justo entonces el Guardés salió del letargo y encadenó los tantos de Ramos, Cifuentes y Castro que le permitieron respirar de alivio.