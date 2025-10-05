Mark Ceban acaba con la aventura de Carrascosa

No habrá españoles en las finales de hoy del Vigo Tennis Open. Maxi Carrascosa, el jugador de la Academia de Tenis Equelite de Juan Carlos Ferrero, se vio superado en las semifinales por Mark Ceban y ahí se acabaron las esperanzas de un jugador que llegó con una invitación y que ha sido la gran sorpresa del torneo. El británico impuso su poderoso juego basado en un servicio excepcional y una gran derecha, favorecido en parte porque el mal tiempo obligó a trasladar los partidos de ayer a las pistas cubiertas del Club de Campo de Vigo, una circunstancia que favorecía el juego de Ceban que se impuso por 6-1 y 6-1. El campeón en 2023 del Petit As (campeonato del mundo oficioso infantil) luchará por el título con el noruego Sebastian Eie que derrotó al italiano Simone Massellani por 7-5 y 6-1. El nórdico también se vio favorecido por el hecho de librar el duelo bajo cubierto.

La final femenina estará protagonizada por la checa Denisa Zoldakova, única cabeza de serie superviviente en el cuadro femenino, que superó a la británica Hollie Smart por 6-4 y 6-2. Su rival será Masha Lazarenko que llegó procedente de la previa y que ha sido una de las revelaciones del torneo apeando a algunas de las favoritas. Ayer se impuso a la canadiense Andrea Cabio por 7-6 y 6-3. Hoy tratará de completar con éxito la aventura vivida esta semana.

En la final de dobles femenina, Paola Piñera y Carla Vázquez se impusieron a Ellen Hirsch (AUS) y Katerina Zajickova (CZE) 5-7, 6-4 y 10-3. En el cuadro masculino el británico Ceban y el kazajo Damir Zhalgasbay se impusieron en la final a los hermanos Eie por 6-2 y 6-3. Las finales individuales tendrán lugar hoy en Samil. La jornada arrancará a las 9:15 con la final femenina y no antes de las 11:00 comenzará la final del torneo masculino.