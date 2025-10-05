Dura derrota del Celta Femxa Zorka

70 AZULMARINO MALLORCA PALMA: Bulgak (4), Grande (4), Mbulito (3), España (13), Capel (14) -cinco inicial- Siciliano (10), Aviñoa (3), Rakovic (3), García (14) y Asinde (2). 51 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (10), Cabrera (4), Boquete (0), Kelliher (21), Menéndez (5) -cinco inicial- Vizmanos (4), Bermejo (4), Vidal (0), Quintana (0), Thomas (3) y Salinas (0). PARCIALES: 17-14, 19-17, 16-8 y 18-12.

El Celta Femxa Zorka se ponía ayer a prueba tras la victoria de hace una semana en Navia ante el Sevilla. Era un partido importante, a pesar de ser la segunda jornada de Liga, ya que enfrente estaba el Azulmarino Mallorca Palma, uno de los equipos que más se ha reforzado para lograr el ascenso de categoría.

Fue una derrota importante, ya que los diecinueve puntos abren una brecha importante en el basketaverage particular en esa lucha por la única plaza que concede el ascenso directo a la máxima categoría.

Es complicado explicar lo que sucedió en el partido de ayer en Inca. En los dos primeros cuartos, el equipo entrenado por Cristina Cantero hizo un buen baloncesto. Defensivamente, el equipo utilizaba tanto la defensa en zona como individual. Era muy presionante, provocando que recuperan numerosos balones para poder salir con velocidad a la contra. De hecho, el Celta Femxa Zorka consiguió hasta cinco puntos de ventaja.

A pesar de que el equipo vigués no era capaz de abrir brecha, hacían las cosas bien, sobre todo bajo el aro, consiguiendo finalizar los primeros diez minutos de juego con más rebotes en su poder. A pesar de ello, el resultado no acompañaba, y finalizaban el cuarto tres abajo.

El segundo parcial mantuvo el mismo guión del encuentro. El Celta seguía bien en defensa, aunque poco a poco las fuerzas comenzaban a flojear. Las mallorquinas mejoraban en el rebote y disponían de segundas opciones. No se fueron del partido, y en los minutos finales del segundo cuarto, consiguieron un parcial de 6-0 que las metieron de lleno en el partido, ampliando a cinco puntos la ventaja al llegar al descanso.

El tiempo de descanso marcó un ante y un después en el partido. Un parcial que en su primera mitad se mantenía más o menos con lo que había sucedido en los primeros minutos. Pero todo cambió cuando a cuatro minutos para la conclusión del cuarto, Gedna Capel anotó dos triples consecutivos y una de dos de Siciliano ponía a las mallorquinas con once puntos de ventaja.

Fue el principio del final del partido. El Celta no era capaz de plantarle cara a un conjunto mallorquín que había dado un paso al frente y tenía el partido encarrilado. Los últimos diez minutos de encuentro fue un querer y no poder del equipo vigués. Lo peor fue la diferencia final, ya que podría ser clave en el desenlace de la Liga.

Mención aparte merecen los porcentajes del partido, y es que así es muy complicado ganar un encuentro. En tiros de dos puntos el Celta Femxa Zorka hizo un 40%, en triples un 20%, en tiros libres un 45%. Lo peor vino en la faceta reboteadora, en donde el equipo local atrapó sesenta y seis, con veintiséis de ellos ofensivos. Un partido para aprender.