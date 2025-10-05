El Coruxo quiere seguir fuerte lejos de O Vao

Tercera salida de la temporada del Coruxo, que quiere mantenerse como uno de los cuatro equipos que todavía no conocen la derrota lejos de su campos. En la primera jornada sumaron un punto en Langreo, y hace quince días sumaron los tres puntos en Astorga.

Enfrente estará una Gimnástica Segoviana que la semana pasada perdía su primer partido de Liga. Fue en Soria ante el Numancia, por lo que querrán sacarse el mal sabor de boca sumando los tres puntos ante los vigueses.

Javi Pereira, entrenador del Coruxo, sigue contando con tres bajas. Guille Pinín, Álvaro Naveira y Breo Sío, por lo que lo más probable es que el técnico repita el mismo «once» inicial que la semana pasada sumó un punto ante el Oviedo Vetusta.

Javi Pereira, entrenador del equipo de O Vao, apuntaba ante de subirse al autobús que desplazaría al equipo a Segovia, que «el partido lo veo bastante muy difícil ante un equipo recién descendido. De hecho es único descendido de toda la categoría, con todo lo que ello conlleva. Es decir, tanto el presupuesto, como el equipo, la ciudad, lo que supone a nivel presupuestario, a nivel jugadores. Es un nivel muy alto y va a ser un partido muy difícil en el que tenemos que estar muy bien nosotros para poder rascar algo positivo. Nosotros estamos en la línea correcta y adecuada. Pienso que tenemos opciones si hacemos bien las cosas. Tenemos opciones contra todos los rivales y opciones de ganar el partido. Nosotros estamos invictos fuera de casa y esperamos mantenerlo».

El equipo vigués trabajó bien a lo largo de la semana. El punto logrado en el último instante del partido de la semana pasada ante el filial del Oviedo le valió al equipo para seguir de cerca a los equipos que pelean por meterse en el play off de ascenso. Y es que echando un vistazo a la clasificación, se ve que los segovianos tan solo tienen dos puntos de ventaja sobre los vigueses, de ahí de la importancia de sacar algo positivo en el partido de esta tarde.

En un principio, Javi Pereira podría repetir el mismo equipo inicial que la semana jugó en O Vao. Ruiz Díaz estaría bajo palos, con un defensa en donde Roque y Xavi Cidre jugarían en los laterales con Carlos Alonso y Borja en el centro de la defensa. Por delante Rares y Nacho Fariña con Mateo, Añón y Javía González en la línea de creación. Sola sería el hombre más adelantado. Ahora solamente falta saber cómo afrontará el Coruxo el partido, si esperando al rival en el centro del campo para buscar una contra; o si bien apuesta por los tres centrales con dos laterales de largo recorrido por las bandas para llegar arriba.

Iñaki Bea, entrenador de la Segoviana, apuntaba en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde ante el Coruxo, que «es un rival diferente a los nos hemos enfrentado en anteriores partidos en casa. No es un equipo de proponer juego como la Sarriana y que creo que el peso del partido lo llevará la Segoviana». El técnico subrayó que “todos los partidos de esta categoría son complicados” y apuntó sobre este partido que no conoce «el estilo de juego del Coruxo pero sí que conoce como juega la Segoviana».

HORA: 18 horas.

CAMPO: La Albuera.