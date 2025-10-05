El Club Vigo descorre el telón en Coia

El Club Vigo pone en marcha hoy en su pabellón de Coia una nueva y convulsa temporada. El Jovellanos de Gijón será el primer encargado en testar al cuadro de Diego Taboada y Jose Antonio Sanz en un año que viene muy condicionado por la reestructuración de la categoría que ha decidido la Federación Española. La próxima temporada la segunda categoría (la actual Superliga 2) quedará reducida a solo doce equipos. Se justifica con la intención de «elevar el nivel» pero eso significa hacer un desbroce gigantesco esta temporada y ocho de los equipos de cada grupo podría perder la categoría esta temporada y entrar en el tercer escalón del voleibol nacional la próxima campaña. Una situación que puso de uñas a los clubes que no han encontrado en la federación la mínima empatía. Por eso el objetivo del Club Vigo es colarse entre esos cuatro primeros que aseguran su presencia en la nueva Superliga 2.

Los vigueses hacen su presentación oficial ante su parroquia de un equipo con la base de la temporada pasada, con la baja de Mateo Prado y de Joan Pullina. Esas bajas fueron cubiertas por tres jugadores foráneos mas los de categorías base que suben al primer equipo. Llegaron Carlos Sánchez, Daniel Samoylenko y Jakub Kocvara, este último jugador checo .

El Jovellanos llega a nuestra ciudad con una plantilla similar a la de la temporada pasada, con la única novedad de Curro que la segunda vuelta de la pasada temporada había fichado por un conjunto canario y ahora vuelve a sus orígenes y a reforzar al conjunto de toda su vida.

La pasada temporada el conjunto asturiano venció en los dos encuentros a los vigueses, 1-3 en la ida, en Vigo, y 3-2 en la vuelta, en Gijón. De esta forma los de Coia querrán resarcirse de esas derrotas e igualar los enfrentamientos ya que todos los equipos se reforzaron mucho de cara a poder escapar de los ocho últimos de la clasificación, que son los que descienden de categoría.

HORA: 12:00.

PISTA: Pabellón de Coia.