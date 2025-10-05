El Betis remonta al Espanyol con Pau López disfrazado de héroe.

El Betis desmontó al Espanyol en nueve minutos en el RCDE Stadium al remontar el tanto de Pol Lozano en el primer cuarto de hora con goles, tras la reanudación, del Cucho (min.54) y Abde (min.63), y paró un penalti en el minuto 100 para amarrar la victoria.

La calidad de los andaluces silenció a un anfitrión intenso y volcado arriba, aunque sin la puntería necesaria para obtener un resultado positivo. Todo parecía sentenciado, pero un penalti de Valentín Gómez confirmado por el VAR en el 100 abrió la esperanza a los periquitos. Puado falló la pena máxima.

El Betis avisó pronto, con un latigazo desviado de Ricardo Rodríguez a los nueve minutos, pero Pol Lozano, desde la frontal del área, firmó el derechazo en el minuto 15. El cuadro andaluz reclamó falta previa de Dolan sobre Lo Celso, pero el tanto subió al marcador. Su diana no definió el guion del pulso.

El Espanyol tocaba con fluidez, tenía el balón, presionaba arriba y, en definitiva, mandaba en el RCDE Stadium. Los andaluces, con siete cambios respecto a la victoria del jueves en la Liga Europa contra el Ludogorets búlgaro, no parecían encontrarse muy cómodo. Sus apariciones en el área contraria eran escasas.

En los últimos compases de estos 45 minutos iniciales, el Betis buscó el empate con un remate de Valentín Gómez, que conectó un centro desde la derecha sin precisión, y una falta directa a la barrera de Lo Celso. El triunfo blanquiazul se mantenía vigente en esta primera mitad.

En la reanudación, el anfitrión tardó cinco minutos en amenazar a Pau López con un remate de Pere Milla. El Betis, pese al susto inicial, estaba mucho más metido. Lo demostró en el 54, con el 1-1 gracias a un cabezazo del Cucho Hernández. El colombiano inició la contundente reacción visitante.

Los de Pellegrini habían puesto la directa. Después de una pérdida en el centro del campo del Espanyol, Fornals firmó un pase en profundidad que rompió a la defensa local y Abde batió a Dmitrovic con un tiro cruzado en el 63. La calidad verdiblanca, con destellos contados, superó a los catalanes.

Manolo González, obligado a volcarse en ataque, alimentó la pólvora del equipo dando entrada a Kike García. Las ocasiones de Puado y Roberto Fernández, con un cabezazo pegado al poste, animaron la grada, pero faltaba puntería. Las prisas, en cualquier caso, no le sentaron bien al anfitrión.

El Betis rebajó las revoluciones del encuentro. Con el cronómetro a su favor, los de Pellegrini no tuvieron problemas para contener el hambre de un impreciso rival. El Espanyol, en el 99, reclamó penalti por una falta de Valentín Gómez sobre Cabrera, aprobado con el VAR: Pau López frenó el disparo de Puado.