El Barcelona, sin Lamine, se reencuentra en Sevilla con Alexis
efe
El Barcelona se aupó la pasada jornada al liderato de LaLiga y hoy lo defiende en el Sánchez-Pizjuán (16:15 horas), un estadio en el que no estará Lamine Yamal, al recaer de una lesión, pero en el que se reencontrará con el chileno Alexis Sánchez, quien fuera delantero de los azulgranas entre los cursos 2011-12 y 2013-14.
El equipo que entrena el alemán Hansi Flick, además, llega a Sevilla tras sufrir su primera derrota de la temporada, en la Liga de Campeones frente al PSG (1-2), lo que le hará estar alerta en un campo que ha dejado de ser el ‘fortín’ sevillista de antaño y donde los locales no han ganado aún en este curso.
En medio de la repercusión de la lesión de la joven estrella culé, que incluso había sido convocado por el seleccionador Luis de la Fuente, se cuela Alexis Sánchez, una de las apuestas del nuevo Sevilla que entrena el argentino Matías Almeyda, que le ha dado toda la confianza al chileno, que ha correspondido con entrega y buen rendimiento.
La formación andaluza lleva un rendimiento aceptable, pero gracias a sus resultados como visitante.
