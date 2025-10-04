Russell rompe los pronósticos y se lleva la pole en Singapur

George Russell se ha llevado la pole en Singapur y este domingo abrirá la parrilla por delante de Max Verstappen. El neerlandés ha vuelto a poner en jaque a los McLaren y saldrá con ventaja sobre el líder Oscar Piastri en un escenario donde la primera fila concede altísimas probabilidades de éxito.

Adelantar aquí es casi 'misión imposible' y el resultado de la clasificación disputada este sábado garantiza una salida de 'alta tensión' en la que el campeón pondrá a prueba la resistencia del piloto de Mercedes. A Norris, que ha vuelto a fallar y ha sido quinto, le espera una complicada operación de remontada.

Fernando Alonso ha llegado a la Q3, pero no ha podido pasar de la décima plaza y Carlos Sainz, que ha caído en Q2 , arrancará 13º en la carrera.

Q1: Hamilton, sin sanción y muy rápido

Después de comandar los terceros libres, Max Verstappen también ha empezado al frente en clasificación. El Red Bull fue un ‘avión’ en los dos últimos circuitos de baja carga, Monza y Bakú, donde el neerlandés se anotó la pole y la victoria. Y parece que en Marina Bay, un trazado urbano y radicalmente distinto, también puede plantar cara a los McLaren.

Hamilton, que se ha librado de sanción por una posible infracción con bandera roja en la tanda matinal, se ha situado segundo en su primera vuelta con blandos y Hadjar ha batido a su ‘jefe’ de Red Bull con el coche de VisaRB (1.30.214).

Norris ha bajado seis décimas su tiempo de libres (1.29.932) marcando la referencia con temperaturas más bajas y ya en condiciones nocturnas. Los Mercedes han confirmado las buenas sensaciones este fin de semana y Antonelli se ha quedado a una décima del McLaren.

Hamilton ha aprovechado la rápida mejora de pista para bajar a 1.29.765, apurando en los muros, seguido por Russell.

Hamilton, el más rápido en Q1 / Vincent Thian /AP

El Alpine de Gasly se ha quedado parado en la pista , provocando una bandera amarilla ha perjudicado a los que buscaban vuelta rápida, incluído Carlos Sainz, pero tanto el madrileño como Fernando Alonso han superado esta primera criba. Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon y Gasly han caído eliminados.

Q2: Alonso, a Q3; Sainz, eliminado

La segunda ronda de clasificación ha arrancado con retraso y Verstappen ha abierto el ‘fuego’ con un crono tres décimas más rápido que su marca de Q1 (1.29.747). Alonso y Sainz han completado una gran primera vuelta que les ha dejado tercero y cuarto en la tabla provisional, aunque todavía con 10 minutos por delante.

Mercedes ha vuelto a la carga, pero la FIA ha anulado la vuelta a Antonelli por límites de pista. McLaren ha ‘despertado’ y Piastri se ha acercado a Verstappen, que se mantenía primero por 76 milésimas.

La progresión en los últimos compases ha sido general y los quince en pista han deparado un intenso e igualadísimo final en busca de la Q3. Primero Antonelli y a continuación Russell (1.29.562) han batido el tiempo de Verstappen, que también ha mejorado y se ha intercalado entre los dos Mercedes.

Los McLaren han terminado fuera del top 3 y Leclerc se ha salvado 'in extremis' tras un doble toque contra el muro, mientras los Williams de Albon y Sainz no han superado la ronda. El madrileño partirá mañana decimotercero en parrilla, una difícil papeleta en un circuito en el que adelantar es realmente complicado. El resto de descartados han sido Hulkenberg, Lawson y Tsunoda.

Fernando Alonso, que una vez más ha respondido con creces a las expectativas de Aston Martin, sí ha conseguido pasar a la definitiva batalla por la pole.

Q3: La pole, para Russell

Russell ha marcado un primer sector impresionante, para bordarlo’ en el siguiente y a pesar de rozar el muro en el tercero, se ha situado primero (1.29.165), un ‘tiempazo’ que podía valer ya la pole. Antonelli se ha quedado a tres décimas de su compañero y tampoco Piastri y Verstappen han podido con el británico en su primer intento.

Max, al límite, también ha golpeado las protecciones para cerrar a 0.175 del Mercedes y con casi dos décimas de ventaja sobre el primer McLaren.

En el asalto definitivo nadie ha logrado mejorar a Russell, salvo él mismo (1.29.158). El británico, muy agresivo, ha tenido recompensa y se ha llevado su segunda pole de la temporada, además en un escenario donde salir primero concede altas probabilidades de victoria el domingo.

Verstappen, que ha abortado su vuelta, saldrá segundo por delante del líder Piastri este domingo y Antonelli se ha asegurado la segunda fila, mientas Norris, con muchos problemas todo el fin de semana, se ha hundido en quinta plaza, encajando un nuevo revés cuando más necesita apretar a su compañero en el pulso por el título.

Alonso, décimo, ha dejado un sabor agridulce a sus fans después de las grandes sensaciones del viernes, aunque mañana tendrá oportunidad de sumar puntos.