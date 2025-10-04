El Mecalia Guardés defiende su condición de invicto

El Mecalia Atlético Guardés, tras arrancar un valioso empate ante el Bera Bera que le permite continuar invicto en la Liga, visita esta tarde (20:30 horas) al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife que todavía no ha sumado sus primeros puntos en su regreso a la élite. Todo hace pensar en una cita aparentemente asequible para el equipo de Ana Seabra aunque en este caso el conjunto guardés se ha encontrado con un pequeño inconveniente y es que para esta cita el equipo no podrá contar por cuestiones logísticas con cuatro jugadoras: Rosane Serrano, Nerea Gil, Jazmín Mendoza y Anouk Nieuweweg. Seguramente será un partido de mayor desgaste para el grupo aunque en el vestuario del Mecalia esperan que este contratiempo no suponga un problema para sumar un nuevo triunfo y prolongar su buena racha de resultados.

Ana Seabra, entrenadora del Guardés, afronta este viaje a Canarias “sabiendo que no podemos relajarnos”. “Vamos a jugar contra un equipo que está intentando ganar puntos y sabemos que tenemos que mantener la solidez de nuestro trabajo”, apunta Seabra, que rechaza despreciar a cualquier rival independientemente de su recorrido en la Liga. Por ello, la técnica es clara: “Para nosotros, la tabla no dice nada: hay que tener una actitud de respeto e igualdad, sobre todo con nuestro trabajo”. Seabra no espera un duelo especialmente sencillo, más aún si se tiene en cuenta lo reducido de la plantilla y las condiciones del viaje. Las de Arrecife juegan en casa y nada está decidido. “Vamos a luchar por traer los dos puntos de la Isla e intentar hacer un buen partido”, concluye la preparadora del Mecalia.

HORA: 20:30 horas (hoy).

PISTA: Lanzarote.