El Magical y el Bon 3, favoritos en el Trofeo Vila de Bouzas

Vigésimo primera edición del Vila de Bouzas, que tiene en juego nuevamente el Trofeo Antonio Diego Pérez, uno de los más carismáticos presidentes que ha tenido a lo largo de su centenaria historia el vicedecano de la náutica gallega: el Liceo Marítimo de Bouzas; que fiel a las cifras de participación que ha alcanzado en sus últimas ediciones, vuelve a contar con más de 40 cruceros en línea de salida… divididos en las categorías Solitario, A Dos y Cruceros ORC; en sus tres divisiones básicas, que completan los barcos participantes en la denominada Clase Concentración de carácter no competitivo.

La competición consta de una única manga, que se celebrará el sábado con inicio a las 12 de la mañana. Los jueces podrán elegir entre cuatro recorridos… lo que harán en función de las condiciones reinantes en la ría de Vigo, que van desde las casi 15 millas hasta las algo más de 18; y que son diferentes recorridos entre balizas de navegación viguesas.

Buen nivel entre los ORC, con Swan 42 Magical de Julio Rodríguez del Real Club Náutico de Vigo como favorito… que competirá con una potente tripulación de regatistas del propio Náutico, Canido, Alagua, Rodeira y del Monte Real Club de Yates de Baiona. Por su parte de Portugal estarán entre otros el Grand Soleil 44 Regata del Aveirense con Carlos Morgado a la caña, también un barco muy rápido con grandes regatistas a bordo; el Moody 34 de Miguel Fonseca del Atlántico de Leixoes; Fend la Bise del veterano francés Sarrade; Javitudo el Elan 33 de Sergio Castel Branco, también del Club de Oporto.

También con vitola de favoritos el potente Bon 3 de Víctor Carrión, o el Unus del incombustible Luis García Trigo del Monte Real Club de Yates; Bonaventure el Dufour de José Luis Ríos del Náutico vigués; Balea Dous de Luis Pérez del Real Club Náutico Rodeira o el Boreas el Hansa 348 de Manuel Núñez.