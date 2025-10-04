Giráldez: «El Atlético de Madrid es el rival más en forma del fútbol europeo»

Claudio Giráldez no conoce la victoria como entrenador ante el Atlético de Madrid, uno de los clubes a los que perteneció en su etapa de formación como futbolista antes de dedicarse a la dirección técnica. Será su cuarto enfrentamiento contra el equipo que dirige Diego Simeone, al que califica de «gran entrenador». Reconoce el porriñés que la tarea de superar a los rojiblancos no es sencilla, sobre todo en estos momentos, en los que los madrileños vienen de encadenar dos victorias por goleada, una de ellas contra el Real Madrid. «Es el rival más en forma del fútbol europeo», sostiene Giráldez, que detalla en qué aspectos tienen que incidir sus jugadores para conseguir una victoria que se le resiste a los célticos desde 2018. «Vamos a tener que sufrir en muchos momentos, acertar en las áreas y quitarles la pelota, si no va a ser mucho más difícil poder ganar. Tenemos que ser completos y continuos en el juego», subraya el preparador de O Porriño en la previa del partido que esta noche cierra la octava jornada de Liga y que dará paso a un nuevo parón por los compromisos de las selecciones.

«El Atlético es el rival más en forma del fútbol europeo. Parte de culpa de ese rendimiento es que son capaces de jugar muchos tipos de partidos en uno. Tienen la capacidad de dominarte, de correrte, de apretarte, de defender cerca de su portería y de estar ordenados para que no le puedas hacer daño», apuntó Giráldez antes de destacar el potencial del conjunto rojiblanco: «Es un lujo jugar contra el Atlético, es un lujo jugar contra los mejores equipos. El Atletico lo es. Parte de la culpa de ese rendimiento es que son capaces de jugar muchos tipos de partidos en uno. En el balón parado también son poderosos. Es un equipo muy completo, con jugadores de un nivel top».

El Celta afronta esta cita con menos presión y mayor optimismo después de sumar el jueves ante el Paok la primera victoria de la temporada. «Las victorias nos dan tranquilidad en cada momento mal dado del partido, en cada error, en lo social, en todo. Las victorias te valen para permitirte fallar más y este momento de la temporada es para fallar», apunta.

Pasos a seguir

Giráldez tiene claros los pasos a dar para encadenar resultados positivos, como el curso pasado. «Tenemos que estar preparados para estar estables, fuertes, para saber lo que hacemos bien, lo que tenemos que mejorar. Sabemos el mundo en el que vivimos. En el fútbol, las cosas cambian en tres minutos. Está todo supeditado a los resultados. Hace dos semanas Xabi Alonso era espectacular y Simeone ahora ya es buenísimo por las últimas dos victorias. El resultado, a veces, engaña o miente sobre el trabajo que hay detrás. Nosotros, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Tenemos que construir, tener paciencia y crecer desde el trabajo. En esto, el Atlético es un buen ejemplo porque los resultados no nos pueden engañar», dijo el celeste.

Tras reconoce que no ha sido «justo» con Damián Rodríguez por no contar con el jugador hasta el pasado jueves, Giráldez destacó cómo se afrontó la crisis de resultados: «Una cosa que me tranquiliza es que he visto a 28 jugadores, cuerpo técnico y directiva unidos en semanas sin ganar».

Radu regresa a la selección de Rumanía dos años después Andrei Radu será uno de los tres célticos que a partir del encuentro de mañana contra el Atlético de Madrid se unirá a la concentración con su selección. El seleccionador de Rumanía ha citado al portero del Celta para los partidos ante Moldavia y Austria que afrontará en este nuevo parón por los compromisos de las selecciones. Ayer, tanto el club vigués como Claudio Giráldez felicitaron a Radu, que regresa al equipo nacional de su país dos años después de su última convocatoria. «Muy merecido, Radu», escribió el Celta en las redes sociales al anunciar la convocatoria del guardameta con el combinado de Rumanía. «Esta convocatoria habla de que está haciendo las cosas muy bien, de que está evolucionando como portero», comentó Giráldez, quien espera que a estos tres internacionales del Celta se sumen otros más: «Lo que me preocupa es que lo mantengan y cada vez tengamos a más jugadores en esas quinielas, llamando la atención del mundo del fútbol».

«Entiendo que las rotaciones desde fuera puedan parecer un capricho» Los malos resultados pusieron en duda el plan de rotaciones de Giráldez para elegir el once titular. Ayer, el técnico argumentó sus razones sobre una forma de trabajar que va modificándose con el paso de las jornadas para apostar por un equipo más estable en la recta final de la temporada. «Entiendo que desde fuera puede parecer que es un capricho que yo quiera rotar, pero hay que hablar con los jugadores si están disponibles o no, si van a salir convencidos a jugar un partido de la máxima exigencia. Hay veces que los jugadores no están preparados o no se encuentran bien para poder salir de inicio. Hay partidos y partidos y hay jugadores que pueden encajar más o hacer más daño ese día y estamos beneficiando a que ese jugador pueda dar un buen nivel. Yo lo hago partido a partido, otros entrenadores lo hacen en momentos de la temporada que repiten once o es más obligado por lesiones. Es similar lo que hacemos. Yo busco esos 4, 5, 6 cambios por necesidades del tipo de partido», explicó el técnico del Celta, que espera que algún jugador haga hoy un sobreesfuerzo porque después llega el parón.

Considera una «barbaridad» que Aspas pueda igualar hoy a Manolo Iago Aspas se encuentra a un partido de igualar los 533 que Manolo Rodríguez, ‘el gran capitán’, mantiene como récord absoluto en la historia del Celta desde hace cuatro décadas. Giráldez califica de «barbaridad» las cifras que está alcanzando Iago Aspas. «Es una burrada», subrayó el técnico del Celta por los números de su jugador. «Habla de la barbaridad que está haciendo en el mundo del fútbol, ya no solo en el Celta, y de la leyenda que es. Lo tenemos que disfrutar en cada pase que dé, en cada carrera, en cada entrenamiento. Es un auténtico lujo. No me cabe la menor duda de que lo va a superar pronto», añadió en referencia al número de partidos que Manolo Rodríguez disputó con la camiseta celeste.Giráldez reconoció que hasta poco antes del partido contra el Atlético de Madrid no sabrá si Aspas estará en condiciones de jugar, después de disputar 70 minutos contra el Paok de Salónica, ante el que el moañés anotó su primer gol de la temporada. «Va a estar en la convocatoria y, en función de cómo esté, veremos si puede sumar el partido 533 con el Celta», añadió el porriñés.