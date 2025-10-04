Examen exigente para el Celta

Segunda jornada de Liga y primer examen para un Celta Femxa Zorka que esta tarde visita al Azulmarino Mallorca Palma. El equipo balear es uno de los candidatos al ascenso de categoría. La temporada pasada cayó en las semifinales de la Final a Cuatro ante Estepona, y este año quiere sacarse la espina con un ascenso directo.

La semana pasada, las mallorquina derrotaron de forma holgada al Osés Construcción, al que derrotaron por 53-83. Un encuentro en donde destacó la capacidad reboteadora de Bulgak, Carmen Grande y Marta García. El equipo acabó el partido con cuarenta y cinco rebotes, por veinte de las navarras. Por ello está claro que el trabajo bajo los aros será una de las claves del encuentro.

El equipo vigués hizo una buena semana de entrenamientos. La victoria del pasado sábado ante el Sevilla sirvió para aumentar la autoestima de una equipo nuevo, y que demostró muchas cosas y un futuro prometedor.

La velocidad que el equipo le imprime al juego es otra de las novedades que pudimos ver ante el Sevilla y que le permite a las viguesas con otra opción más de juego.

La entrenadora viguesa afirmó tras el último entrenamiento que «visitamos Mallorca, y vamos a por uno de los favoritos, Azulmarino, un equipo con muchísimas ganas, con mucha ilusión».

La entrenadora viguesa reconoció que «venimos trabajando duro, con el mismo objetivo de la semana pasada, que es competir muy bien, e ir a por la victoria. Todo ello desde nuestro trabajo, desde el crecimiento, desde picar mucha piedra, que es un poco la filosofía del equipo».

Sobre el equipo mallorquín, Cantero apuntó que «la verdad es que ellas son un muy buen equipo. Cuentan con una plantilla larguísima, con jugadoras contrastadas. Nosotras tenemos que pelear, sacarlas un poco de su juego. Creo que la clave va a estar claramente en el rebote, en quien lleve el tiempo de partido, y a partir de ahí, desde esas segundas oportunidades y la eficacia. Si no somos capaces de tener un porcentaje alto, quizá vamos a sufrir, pero bueno, lo que queremos es competir.

La victoria del sábado ante el Sevilla le valió al equipo para coger mucha más confianza en su juego y llegar a este partido con mucha más fuerza. Cierto es que es un partido exigente, pero para los dos equipos, ya que son dos de los más serios candidatos al ascenso de categoría. Posiblemente sea un encuentro que le llegue demasiado pronto a los dos equipos, por lo que será importante la diferencia de puntos al final .

HORA: 17:00 (hoy).

PISTA: Palau Municipal Inca.