El británico Mark Ceban impide una semifinal española

El Vigo Tennis Open ya conoce a sus semifinalistas. Hoy se disputarán los duelos entre los cuatro mejores de ambos cuadros y las finales de dobles en una jugada apasionante. El tenis español aún no tiene garantizado un finalista en el cuadro masculino porque el británico Mark Ceban se impuso en los cuartos de final a Adolfo Pulido por 6-1 y 7-6. Su rival será Maxi Carrascosa que se impuso a su compatriota Xavi Palomar en un apretado duelo resuelto en el tercer set (6-7, 6-1 y 1-6). En la otra semifinal se enfrentarán el noruego Sebastian Eie y el italiano Simone Masselani.

En el apartado femenina, donde ya no había españolas, las semifinales enfrentarán a la canadiense Andrea Cabio y la ucraniana Masha Lazarenko por un lado y a la británica Hollie Smart -que se deshizo de la rusa Maria Makarova por 6-4, 4-6 y 6-1, y a la checa Denisa Zoldakova que apartó del camino a la rumana Ioana Boian por un claro tanteo de 6-4 y 6-2. La derrota de Makarova, la jugadora mejor ranqueada de las que quedan en el torneo, puede considerarse la sorpresa del dia.

El programa para la jornada de hoy arranca a las 9:30 horas con la disputa de las semifinales masculinas y la final de dobles. No antes de las 10:30 horas comenzarán las semifinales femeninas y para las 17:00 horas queda la final del doble masculino. Para mañana domingo (en horario matutino) quedan las finales del cuadro masculino y femenino y la clausura de un torneo en el que la organización promete sorpresas en forma de regalos y sorteos para los aficionados que se acerquen a la última jornada del torneo que se celebra en las pistas del complejo de Samil.