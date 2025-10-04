fútbol sala | Segunda RFEF
El Bembrive afronta su primer partido lejos de Vigo
REDACCIÓN
Primer desplazamiento lejano para el Bembrive FS. El equipo que entrena Gael Madarnas se mide al Club Deportivo San Pablo-Eivis (16:30, pabellón de Es Viver) a la búsqueda de su segundo triunfo consecutivo.
Para las gallegas, el duelo ante el quinteto balear es inédito. Hasta ahora, las jugadoras que entrena Sergio Oruj se mantienen invictas: se impusieron en Cantabria al Mioño (3-4) y en su pista, la semana pasada, igualaron contra el Ence Marín (2-2).
Cuatro son los equipos que han ganado sus dos encuentros, el CD Segosala, Rodiles, Estrela Futsal y Vilalba. Tras ellos, Marín y San Pablo acumulan cuatro puntos, mientras que el Bembrive lidera el grupo perseguidor con tres puntos: Gran Canaria, CD Nou Turia, Mercadal y FC Meigas.
Un triunfo vigués mantendría a las verdes en la zona alta mientras su goleadora Claudia Martínez, quema etapas en su recuperación. La de Aldán recibió el alta médica hace tiempo, pero el alta deportiva necesitará unas tres-cuatro semanas, tal vez algo menos. “Todo va bien, pero para volver a competir aún me queda”, ha apuntado.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin