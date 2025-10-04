El Bembrive afronta su primer partido lejos de Vigo

Primer desplazamiento lejano para el Bembrive FS. El equipo que entrena Gael Madarnas se mide al Club Deportivo San Pablo-Eivis (16:30, pabellón de Es Viver) a la búsqueda de su segundo triunfo consecutivo.

Para las gallegas, el duelo ante el quinteto balear es inédito. Hasta ahora, las jugadoras que entrena Sergio Oruj se mantienen invictas: se impusieron en Cantabria al Mioño (3-4) y en su pista, la semana pasada, igualaron contra el Ence Marín (2-2).

Cuatro son los equipos que han ganado sus dos encuentros, el CD Segosala, Rodiles, Estrela Futsal y Vilalba. Tras ellos, Marín y San Pablo acumulan cuatro puntos, mientras que el Bembrive lidera el grupo perseguidor con tres puntos: Gran Canaria, CD Nou Turia, Mercadal y FC Meigas.

Un triunfo vigués mantendría a las verdes en la zona alta mientras su goleadora Claudia Martínez, quema etapas en su recuperación. La de Aldán recibió el alta médica hace tiempo, pero el alta deportiva necesitará unas tres-cuatro semanas, tal vez algo menos. “Todo va bien, pero para volver a competir aún me queda”, ha apuntado.