Vegalsa Eroski renueva su apoyo al Trail Montes de Vigo

El Eroski Center de Portanet acogió hoy la presentación oficial del IX Trail Montes de Vigo, en el que colaboran la compañía gallega de distribución Vegalsa-Eroski, la Mancomunidade de Montes de Vigo, el Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra y Vitaldin Sport con el objetivo de promover el uso social y sostenible del monte, así como sensibilizar sobre la importancia de cuidar el monte periurbano de Vigo como mecanismo de prevención de incendios. El evento, que se celebrará el próximo 12 de octubre a partir de las 8:30 horas, contará con dos distancias, de 24 y 14 kilómetros, y de una andaina familiar. Como en la edición anterior, el lugar de inicio y finalización del Trail será el Parque forestal de Beade.