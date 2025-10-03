Pinchazos del Stuttgart y del Notthingam Forest

La segunda jornada de la Fase de Liga de la Europa League culminó con los pinchazos del Stuttgart y del Nottingham Forest, derrotados por el Basilea (2-0) y el Mydtjylland (2-3), respectivamente, y con la escalada del Dinamo Zagreb hacia el liderato de la competición que después de su estreno gobernaba el Panathinaikos.

Pleno de victorias para el Mydtjylland, que si ganó en la primera jornada al Sturm Graz con dos goles a balón parado, repitió victoria ante el Nottingham Forest (2-3) con otro par de tantos similares. El conjunto inglés, con un mal inicio en la Premier League (roza el descenso), tampoco levanta cabeza en la Liga Europa. Se estrenó con un 2-2 en su visita al Betis y no pudo ganar en su segundo intento.

El Stuttgart, que inició la Liga Europa con una victoria sobre el Celta (2-1), no pudo volver a sumar tres puntos por culpa del Basilea, que planteó un partido muy serio con el que sorprendió al conjunto alemán, que desperdició un penalti al borde del descanso errado por Ermedin Demirovic.

El Dinamo Zagre logró su segunda victoria del torneo ante el Maccabi Tel Aviv y desplazó de la primera posición al anterior líder, el Panathinaikos. Ganó 1-3 con un doblete de Dejan Ljubicic e hizo pleno de puntos tras ganar en su estreno al Fenerbahce.

El Aston Villa sufrió muchísimo para llevarse la victoria en el estadio del Feyenoord con los tantos de Emi Buendía y de John MacGinn.

Tras empatar en la primera jornada el Betis sumó su primer triunfo en el campo de Ludogorets con goles de Lo Celso y Junior Firpo.