Mundial de RS21
Gonzalo Araújo, quinto con el Kindako
El regatista vigués Gonzalo Aráujo ha quedado quinto con el Kindako italiano en el Mundial de la clase RS21 disputado en Porto Rotondo (Cerdeña)
