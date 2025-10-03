Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gonzalo Araújo, quinto con el Kindako

R. V.

El regatista vigués Gonzalo Aráujo ha quedado quinto con el Kindako italiano en el Mundial de la clase RS21 disputado en Porto Rotondo (Cerdeña)

