Huellas en el Egeo

El Cigarrán Team, formado por regatistas veteranos del Monte Real Club de Yates de Baiona y que compite desde 2024 en eventos de barco contra barco, ha protagonizado una nueva aventura en Marmaris. Esta localidad turca perteneciente a la Gobernación de Mugla, en la costa sudoeste de Anatolia, acogió la cuarta prueba del European Match Race Tour. Pese a las dificultades en su rendimiento, los gallegos han disfrutado de una gran experiencia deportiva y vital.

Fueron diez los equipos de España, Inglaterra, Suecia, Bulgaria, Polonia, Grecia, Italia y la propia Turquía los que se dieron cita en aguas del Egeo. El tipo de embarcación elegida –para todos, el mismo–por la organización: un 11 One Design, idóneo para la ausencia de ola y la regularidad del viento propios de la zona. Pero también un reto técnico de primer orden, ya que su trimado exige una perfecta coordinación de sus tripulantes y patrones.

Aclimatarse al 11 One Design fue el primer reto de los participantes antes de comenzar sus batallas cara a cara, con la obligación de leer el viento y al rival en cada instante, bajo presión y con la creciente fatiga de cada regata.

Sopló con constancia, entre 14 y 18 nudos, propiciando un juego táctico de primer nivel, carácter eléctrico y gran igualdad. Cada maniobra y cada virada podían decantar los resultados parciales, lo que se reflejó en una clasificación muy variable.

Tres banderas negras

El Cigarrán se había presentado en Marmaris con determinación y exhibió su actitud combativa en todo momento, pero los errores de procedimiento y cierta falta de acoplamiento pesaron en momentos clave. Propiciaron, de hecho, tres banderas negras que lastraron sus opciones en el Round Robin. Pese a quedar fuera de los enfrentamientos finales, dejaron huella con maniobras tan arriesgadas como brillantes.

El Cigarrán Sailing Team, en una regata anterior. / Cedida

La victoria se dirimió entre dos patrones turcos, el local Doga Aribas y Erman Ayyaz, además del británico Matthew Greenfield y el griego Manos Chatzigiannis. Aunque Aribas había dominado con claridad la fase previa, su compatriota Ayyaz emergió en la fase crucial con sangre fría y una progresión impecable, que lo aupó al primer lugar del podio.

El Cigarrán ha regresado a Vigo sin el trofeo, pero «con un capital intangible de experiencia, respeto y reconocimiento», aseguran desde el equipo. «Son los ingredientes fundamentales para regresar aún más fuertes a futuras citas del circuito europeo. Esto no ha sido un cierre, sino un aprendizaje y una inspiración».

El Cyprus International Sailing Club acogerá en Limasol, entre el 13 y el 16 de noviembre, la quinta y última regata, que se presenta con la clasificación general sin decidir y un pronóstico totalmente abierto hasta el último metro.