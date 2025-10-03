Vela | Match Race
Huellas en el Egeo
Los miembros del Cigarrán Team se lanzaron al mundillo del Match Race en 2024 y ahí siguen, acumulando singladuras. La última, en aguas turcas del Egeo, donde exhibieron valentía ante rivales de otros siete países
El Cigarrán Team, formado por regatistas veteranos del Monte Real Club de Yates de Baiona y que compite desde 2024 en eventos de barco contra barco, ha protagonizado una nueva aventura en Marmaris. Esta localidad turca perteneciente a la Gobernación de Mugla, en la costa sudoeste de Anatolia, acogió la cuarta prueba del European Match Race Tour. Pese a las dificultades en su rendimiento, los gallegos han disfrutado de una gran experiencia deportiva y vital.
Fueron diez los equipos de España, Inglaterra, Suecia, Bulgaria, Polonia, Grecia, Italia y la propia Turquía los que se dieron cita en aguas del Egeo. El tipo de embarcación elegida –para todos, el mismo–por la organización: un 11 One Design, idóneo para la ausencia de ola y la regularidad del viento propios de la zona. Pero también un reto técnico de primer orden, ya que su trimado exige una perfecta coordinación de sus tripulantes y patrones.
Aclimatarse al 11 One Design fue el primer reto de los participantes antes de comenzar sus batallas cara a cara, con la obligación de leer el viento y al rival en cada instante, bajo presión y con la creciente fatiga de cada regata.
Sopló con constancia, entre 14 y 18 nudos, propiciando un juego táctico de primer nivel, carácter eléctrico y gran igualdad. Cada maniobra y cada virada podían decantar los resultados parciales, lo que se reflejó en una clasificación muy variable.
Tres banderas negras
El Cigarrán se había presentado en Marmaris con determinación y exhibió su actitud combativa en todo momento, pero los errores de procedimiento y cierta falta de acoplamiento pesaron en momentos clave. Propiciaron, de hecho, tres banderas negras que lastraron sus opciones en el Round Robin. Pese a quedar fuera de los enfrentamientos finales, dejaron huella con maniobras tan arriesgadas como brillantes.
La victoria se dirimió entre dos patrones turcos, el local Doga Aribas y Erman Ayyaz, además del británico Matthew Greenfield y el griego Manos Chatzigiannis. Aunque Aribas había dominado con claridad la fase previa, su compatriota Ayyaz emergió en la fase crucial con sangre fría y una progresión impecable, que lo aupó al primer lugar del podio.
El Cigarrán ha regresado a Vigo sin el trofeo, pero «con un capital intangible de experiencia, respeto y reconocimiento», aseguran desde el equipo. «Son los ingredientes fundamentales para regresar aún más fuertes a futuras citas del circuito europeo. Esto no ha sido un cierre, sino un aprendizaje y una inspiración».
El Cyprus International Sailing Club acogerá en Limasol, entre el 13 y el 16 de noviembre, la quinta y última regata, que se presenta con la clasificación general sin decidir y un pronóstico totalmente abierto hasta el último metro.
