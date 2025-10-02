Maravilloso broche a la Copa Vigo

Siete goles, dos de ellos de penalti (uno por equipo), un tanto anulado al Racing de Castrelos (min. 41), por carga sobre el portero en un balón colgado de falta lateral y un campeón que vendió caro el título, en el marcador más goleador –y ajustado– del siglo. Una final espectacular para decidir el campeonato de fútbol aficionado más antiguo del país.

La Octava del Racing de Castrelos tendrá que esperar. Se impuso el rival de superior categoría; un Valladares que, además, conquista su primera Copa Vigo pese a ser un club centenario. Se entiende porque el campeonato vigués se reservó durante muchas décadas al fútbol modesto local, excluyendo a los equipos de comarcal y regional.

Un jugador del Valladares controla el balón. / Jose Lores

El choque comenzó muy franco para los de «Ita». Dominio de ambos carriles y Agustín Fernández, «Agus» (Nigrán, 2006), una de las claves del choque, fusilaba un centro en el segundo palo. Era el cuarto minuto. ¿Pintaba goleada? Sí la hubo, pero no en ese sentido.

El equipo de la parroquia de Castrelos, defensor del título y que días antes había eliminado a otro equipo de Preferente, el Alertanavia (2-1), no se amilanó. Ni siquiera cuando Agus rascó un penalti al ser derribado por Pedro Pérez que supuso el 0-2, con tanto de Heber desde el punto fatídico. En realidad fue como si los de Anxo Leirós se quitasen un peso de encima. Empezaron a buscar sus bandas, a lanzarse al ataque. Sin tanto toque de control como estaba ofreciendo el Valladares, pero ya con contundencia. Y cayeron las ocasiones de los que ejercían como equipo local. Un chut, un cabezazo, hasta que el 1-2 entraba con un pase de tiralíneas, un delantero que se iba de los centrales blanquiazules y definía con acierto. Había partido.

El portero del Racing de Castrelos bloca un balón. / Jose Lores

Isma tuvo el empate en un testarazo de cerca tras largo saque de banda. Se desesperaba porque remató alto tras haberse zafado de la zaga rival. Agus soltaba un latigazo de zurda que se estrellaba en el larguero (min. 54), pero el tercero, pese a las excelentes intervenciones de Roi Eijo en la portería racinguista, acabó por entrar. Una recuperación de Heber, entrega a Diego Souto, éste a la banda izquierda para Enrique Lorenzo con devolución. Pizarra y gol.

Una resolución con salsa

¿Final decidida? Tampoco. El Racing acabó cediendo el título, pero en Coia ganó dosis de ánimo para levantar el vuelo en 1ª Futgal. El lógico carrusel de cambios, y que el partido parecía visto para sentencia, ofreció otra oportunidad a los de Leirós. Sin dueño, un penalti, otro gol encajado a bocajarro en segundo remate y… una galopada, una apertura a la banda derecha del ataque y un zapatazo que se colaba por debajo del portero en su único error en todo el choque. La afición de Castrelos, más ruidosa, le ponía salsa a la finalísima. Y en el 86, el centro de José Ramón, la llegada con todo, el gol… Anulado. La Copa Vigo tiene nuevo y merecido campeón. El líder de Preferente suma su primer éxito de la 25/26.