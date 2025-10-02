El desafío del tiempo: la Boot Camp encara su undécima edición

«Viene para quedarse», se aseguró aquel 1 de octubre de 2015 durante la presentación del primer Desafío Boot Camp, que se iba a celebrar dos días después. Una frase protocolaria en tales ceremonias, mil veces repetida y frustrada. Una premonición cumplida esta vez. Samil acogerá este domingo la undécima edición. La cita viguesa de OCR (carreras de obstáculos), que incluso resistió a las restricciones de la pandemia transformada en reto virtual, ha cumplido está década eregida en monumento. Cuenta ya incluso con participantes históricos como Nolo Romero y Sara Rodal, testigos y actores de su crecimiento.

Aunque se considere la Tough Guy de 1987 como la OCR inaugural en su formato moderno y el furor ya hubiese cundido en Estados Unidos, poco había trascendido en esta orilla atlántica cuando la empresa Diesemm empezó a masticar la idea de la Boot Camp. Nada había oído el boirense Nolo Romero hasta aquella primavera en el gimnasio vilagarciano donde trabaja como entrenador. «Uno de los clientes con los que más amistad tenía nos habló de una carrera combinada con ejercicios», recuerda. Se trataba de otro estreno, el de la Gladiator Race, en la Cidade da Cultura.

–Podíamos formar un grupito, hacer unas camisetas y probar –sugirió el usuario.

«No sabía que aquello existía. Yo ni siquiera era aficionado a correr si no había un balón por medio», bromea Romero, que describe su epifanía en el Gaiás: «Fuimos allí monitores, alumnos... No se me dio mal. Quedé entre los veinte primeros, aunque con mucho margen de mejora. Se me abrió algo diferente».

–¡Ostras! Esto tiene algo que me engancha, que me atrae. Tengo que retarme –se propuso.

Su segundo ensayo fue en Pontevedra, tras el verano, donde concluyó en el top 10. Y al fin aquella Boot Camp inicial, a comienzos de octubre, a la que acudió en solitario. «Era muy distinta a hoy. No se diferenciaba entre Élite y Amateur. Había tres tandas y al finalizar la jornada ganaba el que hubiese sido el más rápido». Cuando todo concluyó, pasadas las dos del mediodía, su nombre figuraba en lo más alto. Había completado el recorrido en 31 minutos y 44 segundos. De tercero, Cristhian Zarta (33:22).

Uno de los Vengadores

Romero y Zarta se conocieron en aquel podio. Su charla derivó en una invitación para que el boirense se uniese al equipo que Zarta y otros militares adscritos a la Brilat estaban considerando formar. Se bautizaron Vengadores. «Fue donde empezó a gestarse. Yo fui el primer civil», especifica. «Le siguieron años muy intensos y bonitos. Nadie nos tosía en España». Vengadores llegó a proclamarse campeón mundial en 2016, aunque Romero no asistió a aquel campeonato en Londres.

Romero ha atenuado su dedicación al OCR. «Por disponibilidad económica y tiempo», explica. También porque ahora compagina esa pasión con el Hyrox, competición de fitness «que está triunfando». Igualmente pionero –subió al podio en el primer evento en España, en el IFEMA–, ha participado en los Mundiales de Las Vegas, Manchester y Niza, amén de varios Europeos. Pero aún sostiene los títulos de la Liga OCRA de Galicia y la AOCO estatal. «Quiero mantenerme activo en las OCR a nivel autonómico, apoyarlas y ser ejemplo de las nuevas generaciones», asegura a sus 45 años.

Nolo Romero, en la Boot Camp. / Desafío Boot Camp

Romero compartirá escenario en Samil con Sara Rodal. Coinciden en generación –ella, 43–, oficio –licenciada en Cafyd– y fidelidad a la Boot Camp. Rodal sólo se ausentó de las dos primeras. También los iguala el entusiasmo inmediato. Ella supo de las carreras de obstáculos gracias al amigo que organizaba por el monte entrenamientos de trail. «Yo había visto algo sobre la Spartan o así, pero no tenía mucha idea. Me liaron para participar en la Heroica de Pontevedra en 2017 y me encantó».

Razona su predilección por esa mezcla de resistencia, velocidad, explosividad e incluso creatividad en la negociación de los obstáculos: «Es lo más completo. Lo tiene todo. Nunca te aburres. Mezcla la diversión con el sufrimiento y te exige mucha dedicación si quieres competir en Élite».

Sara Rodal, en la Valkiria. / Valkiria

Las OCR gradúan y compartimentan sus niveles. Se pueden disputar en Amateur, penalizando en burpees si no se puede superar algún obstáculo; Starter, con pulseras que se pueden intercambiar en tal caso para evitar la eliminación; Élite, sin ayudas. Y en individual, enfrentándose a la tentación de rendirse, o en equipo, con estrategias de colaboración.

Todo cabe en Ragnarok

Todas esas aproximaciones caben en Ragnarok, el colectivo que fundó Miguel Ríos y al que pertenece Sara Rodal. Sus miembros se ejercitan en el box X-One, que precisamente Cristhian Zarta regenta en Alcabre desde 2020, cuando abandonó el ejército. Zarta imparte clases especializadas por las tardes. También hay sesiones específicas de fuerza o funcionales. Incluso se desentrañan obstáculos concretos si el recorrido de la siguiente cita se conoce con antelación. Otros, en cambio, se adiestran a su aire, «cada uno según su vida y sus horarios. Existe libertad absoluta», indica Rodal sobre las rutinas de los 52 aliados en esta ‘batalla de dioses’.

Rodal compite en Élite de manera individual tanto en la Liga Galega como en sus incursiones por España. Así lo hará en el Desafío Boot Camp, que siempre gana en su segmento de edad, frecuentando los cajones absolutos. «Es mi carrera favorita, la que siento más cerca», exclama la boucense, que suele entrenarse por la playa. «Para mí tiene un valor especial. Corro en casa y me encanta. Me van a ver y me hace ilusión». Conoce además desde hace años a David Suárez, el CEO de la organizadora Diesemm, que ha enrolado a Sara Rodal como uno de sus apoyos a través de la marca de gafas de sol que ella ha creado, Towanda.

«Viene para quedarse», aseguró hace diez años el concelleiro de Deportes de Vigo, Manel Fernández, casi por rutina, sin saber que acertaría. Nolo Romero, que ha recorrido todo el planeta, comprende la longevidad de la Boot Camp: «Es de las que mejor se ha sabido adaptar a la evolución de las OCR. Muchas han ido desapareciendo. Unos quisieron complicar demasiado las carreras; otros las hicieron demasiado sencillas. Se necesita ese equilibrio entre complejidad y diversión porque los élite somos poquitos. Es el corredor amateur es el que te va a llenar las inscripciones. La Boot Camp es de las más masivas». 2.000 participantes se enfrentarán este domingo a 35 obstáculos. El de la subsistencia, que es el más duro, una año más se ha superado.