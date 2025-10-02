Vela
Sesenta personas participan en la IV Regata Inclusiva Vigo a Vela
Estarán acompañadas, en los 11 barcos de vela crucero, por deportistas gallegos como Araceli Menduiña y Juan Ferrón.
Este sábado (10:00) se celebra la IV Regata Inclusiva «Vigo a Vela», única en España de este tipo con barcos de clase Crucero. Las once embarcaciones saldrán de la dársena deportiva del Real Club Náutico para recorrer 15 millas bordeando la costa durante dos horas y media. Participarán 60 personas con discapacidad física, sensorial o intelectual, pertenecientes a Fundación ONCE, Discamino, Celta Integra, HC San Rafael, Asem Galicia, Aceesca, Fundación Menela, Andaina, San Xerome, Juan María o EVD Galicia, entre otras. Asistirán los paralímpicos Araceli Menduiña, palista, y Juan Ferrón, nadador.
La IV Regata Inclusiva Vigo a Vela forma parte de la política de RSC de las consultoras gallegas MundiNova y Qualitynova, y cuenta con la colaboración del Real Club Naútico de Vigo, Sailway y Asdegal. Recibe además el apoyo de entidades y empresas como la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, MNProgram, Seresco, Hotel Attica 21, Vegalsa Eroski, Ceamsa, Banco Sabadell, Coca-Cola, Coren, Bodegas Familiares Matarromera, El Pulpo y Di Milano.
- Davila 01/10/2025
