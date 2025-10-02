La Liga de Otoño Cíes-Rande lista para zarpar este sábado desde la ensenada del Liceo de Bouzas

El Liceo Marítimo de Bouzas es el anfitrión del arranque de la Liga de Otoño Cíes-Rande de 2025, cita velística de promoción de la Clase Crucero en la Ría de Vigo impulsada desde instituciones como la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y la Real Federación Gallega de Vela, con el apoyo del Clúster Náutico Rías Baixas y el patrocinio de Veneziani Yachting y Ronáutica Marinas.

A la gran flota de los ORC y a la de los Solitarios y A Dos hay que sumar también a los que se inscriben en la modalidad de Concentración Náutica, embarcaciones sin medir y sin licencia deportiva, destinada para todas aquellas personas noveles en el ámbito de la competición, que quieran vivir una experiencia en regata, pero sin la presión de los resultados, llegando a sumar en alguna de las regatas de la pasada temporada hasta medio centenar de veleros.

Salida de una regata de la anterior edición. / Juan Caballero

La iniciativa surgió de la unión de los clubes náuticos de la Ría de Vigo ante la preocupación en el descenso de la participación de la flota en las regatas locales. Bajo la máxima de que “la unión hace la fuerza”, el proyecto ha sido todo un éxito siendo sus promotores el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico de Vigo, el Real Club Náutico Rodeira de Cangas, el Club Náutico San Adrián de Cobres y el Liceo Marítimo de Bouzas. Precisamente la entidad boucense será la primera en dar el bocinazo de salida a la Liga de Otoño Cíes-Rande de 2025 este sábado 4 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, estando en el cuaderno de bitácora del Oficial Principal, el juez Yago Crespo, trazar una navegación costera a lo largo de toda la ría viguesa que, dependiendo de las condiciones meteorológicas en el momento del Top, decidirá su composición final.

Vencedores en 2024

Los vencedores de 2024 fueron, en Solitarios y A Dos, el Vértigo Sailing, de Alfonso Crespo. El velero del Vértigo Sailing Club se coronó con 5 puntos. El puesto plata fue para el Bonaventure, de José Luís Ríos, del Real Club Náutico de Vigo, con 8 puntos. Y en el bronce se ubicó el Smaku, de Alfonso Rodríguez, del Liceo de Bouzas, con 11 puntos.

En ORC 0-3 el dominio fue para el Bon III, de Víctor Carrión, del RCN Vigo, con 4 puntos. Segundo el Aceites Abril, de los hermanos Luís y Jorge Pérez Canal, también del Náutico vigués, con 11 puntos, cerrando el cajón con tan sólo un punto más el Maija, de Iñigo Alzueta, del Monte Real Club de Yates de Bayona.

Imagen de la anterior edición. / Juan Caballero

La combinada en ORC 4-5 fue para el Balea Dous, de Luís María Pérez, del Real de Rodeira, que se llevó la Liga con 3 puntos, es decir, tres primeros en las tres pruebas que puntuaron en esa segunda edición. El Esquío, de Alejandro Castro, del Liceo de Bouzas, ocupó la segunda plaza, con 9 puntos, misma grímpola que ha defendido el tercer clasificado que fue el Fetch, de Jorge Lago, con 11 puntos.

El Clúster Náutico Rías Baixas premió al club más regular, que fue el Liceo Marítimo de Bouzas, por el conjunto de resultados de sus embajadores en el agua.