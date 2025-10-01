Suerte dispar para los españoles en Samil

Las pistas de tenis del Complexo Deportivo Municipal de Samil siguen siendo testigo del mejor tenis internacional júnior con motivo del Vigo Tennis Open, que se disputa hasta el domingo. En la jornada del miércoles, la segunda en los cuadros principales, hubo suerte dispar para los tenistas españoles. Si se lee el cuadro masculino de arriba hacia abajo, la primera noticia del día fue la derrota del cabeza de serie número uno, Matteo Gribaldo, ante Alberto Pulido por un resultado de 6-4, 4-6 y 6-3. Su próximo rival será el británico Mark Ceban, que venció por un claro 6-0 y 6-1 al brasileño Bernardo Tedesco. Sí hizo valer su condición de cuarto preclasificado el mallorquín Xavi Palomar, que ganó por un doble 6-3 al ucraniano Andrii Borodatiuk, procedente de la previa. Su próximo rival se desconocía al momento del cierre de la inscripción.

Por la parte inferior del cuadro también se pudo ver una gran sorpresa ya que el jugador de Noruega Sebastian Eie derrotó al polaco Jan Chlodnicki en un igualadísimo partido que se resolvió en tres fantásticos sets. El resultado de 2-6, 6-3 y 7-6(6) define perfectamente lo que fue el partido. Su rival en cuartos de final será el checo Oliver Sanders, que eliminó al número tres del cuadro por 6-4 y 7-6 (3). A pesar de sufrir problemas físicos en el final del duelo, Oliver demostró determinación en el desempate que cerró su victoria. En el último cuarto del cuadro se enfrentarán dos italianos. Massellani, ganador del español Adolfo Abascal, se verá las caras con Raffaele Ciurnelli, que doblegó al segundo cabeza de serie en tres sets.

En la competición femenina, Katerina Zajickova derrotó por un claro 6-3 y 6-1 a la peruana Muelle y se enfrentará a la canadiense Andrea Cabio, que ganó a la suiza Sarina Schnyder por 6-3 y 6-2. El siguiente emparejamiento de cuartos de final enfrentará a Masha Lazarenko, que ganó con firmeza a Vanessa Svobodova (6-3, 6-1), con la británica Daniella Britton, que eliminó a la número siete del cuadro, Polina Nikitina, en tres duros sets por un resultado de 3-6, 6-2 y 6-4. La parte inferior del cuadro muestra dos jugadoras ya clasificadas para la antepenúltima ronda, Denisa Zoldakova, de Chequia, y Hollie Smart, del Reino Unido. Sus rivales todavía estaban en pista cuando se cerró la edición.

La calidad del dobles en directo

Este jueves las pistas de Samil serán escenario de algunos cuartos de final, tanto masculinos como femeninos, así como de las semifinales de dobles.

El coordinador del torneo, Noli Álvarez, sostiene: «Los dobles son una variante del tenis que me encanta. Toda la gente que ve partidos por parejas en directo comparte conmigo que son mucho más emocionantes que por la televisión. Los reflejos y la agilidad de los jugadores resultan espectaculares. Animamos a que los aficionados se acerquen a Samil a disfrutar del mejor tenis». El acceso es gratuito.