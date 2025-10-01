Valladares y Racing de Castrelos, a por la Copa Vigo

Treinta y ocho días después de que se abriera la fase previa de esta Copa Vigo 2025, el campeonato de fútbol aficionado más antiguo del país llega a su fin este miércoles con el choque decisivo entre el Racing de Castrelos (1ª Futgal) y el Club Deportivo Valladares (Preferente Sur).

A las 20:45 horas, en el Federativo de Coia y con arbitraje de Ulises Ollero -el colegiado ya dirigió el Celta Academy-Alertanavia de octavos de final-, el defensor del título, Racing de Castrelos, buscará tumbar a un equipo de superior categoría el año de ampliación del campeonato vigués a la Preferente, categoría también gestionada por la Real Federación Gallega de Fútbol.

Con entrada gratuita, Concello de Vigo, patrocinador del evento, y RFGF, en calidad de organizadora, esperan una gran entrada en Coia. Ya hubo excelente ambiente en la final femenina semanas atrás, con título para el CD Teis y “streaming”. En esta oportunidad, quien no pueda seguirlo in situ también podrá verlo a través del canal federativo (https://tiivii.gal/videodetail/3114).

Iniciada esta competición en 1933, en lo que va de siglo el Racing de Castrelos se ha metido en ocho finales, incluida ésta, imponiéndose en cuatro (2002, 2012, 2019 y 2024). También ganó las de 1979 y 1993. Para el Valladares es su primera final. De hecho, José Carlos Italiani, “Ita”, su entrenador, que anoche celebraba el último entrenamiento para diseñar la convocatoria, aseguraba que "afrontamos la final con mucha ilusión y muchas ganas; es una competición histórica en nuestra ciudad y nos apetece mucho traer el trofeo para nuestra parroquia".

Recorridos previos

El Valladares, exento por sorteo en octavos, se impuso en cuartos a la UD Santa Mariña (0-5) y en semifinales al Colegio Hogar, pero por penaltis (2-2 y 3-5). En Preferente ha arrancado de forma extraordinaria: líder tras cuatro jornadas, con tres triunfos y un empate. El fin de semana, victoria en Vilalonga (1-2).

Por su parte, el Racing de Castrelos suma tres derrotas y un empate en 1ª Futgal, aunque este fin de semana ya rascó ese primer punto a domicilio ante el Caselas (1-1) que invita al optimismo. En la Copa Vigo, los de Anxo Leirós apearon al CD Coya (0-3), al Matamá (1-1 y 7-6 en los penaltis) y, en semifinales, dieron la campanada al derrotar en Monte da Mina al otro equipo de Preferente, el Alertanavia (2-1).

“Afrontamos la final con mucha ilusión, a pesar de enfrentarnos a un rival de mayor categoría, pero daremos el máximo para poder revalidar el título conseguido el año pasado”, apunta Leirós, que ya guio al equipo a levantar la Copa Vigo 2024 frente a la UD Santa Mariña (3-0) en el mismo escenario. El Racing cuenta con la plantilla sin bajas. En el Valladares, “Ita” está sin el central “Peku”, por rotura fibrilar.