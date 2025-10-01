Samil reúne a las promesas mundiales

Comenzó el Vigo Tennis Open. Fue una jornada larga ya que se disputaron todos los partidos de la primera ronda, tanto femenina como masculina. Las pistas del Complexo Deportivo Municipal de Samil fueron testigo del mejor tenis del mundo júnior. Los partidos comenzarán hoy a las 10:00. El acceso es totalmente gratuito.

Previo al comienzo de los partidos se entregaron los wild card de esta edición. Estas invitaciones dan la oportunidad a las jóvenes promesas del tenis internacional de disputar un torneo para el cual todavía no tienen ranking suficiente. Presidió dicha entrega Iván Helguera, exjugador del Real Madrid y de la selección española de fútbol, que es el embajador del torneo este año.

Paula Piñera. / Vigo Tennis Open

Los resultados más destacados fueron la victoria de la checa Katerian Zajickova (6-1, 6-4) sobre la cabeza de serie número uno, la estadounidense Anita Tu; el adiós de la sueca Iva Marinkovic, finalista en Sanxenxo, superada por la ucraniana Masha Lazarenko; la derrota de Paula Piñera pese a ir 4-1 en el tercer set; el pronóstico cumplido de la rusa Mariia Makarova (2), que derrotó en tres emocionantes sets a la francesa Luara Pop; y el único triunfo español, de Carla Vázquez, aprovechando la invitación de la organización.

En el cuadro masculino, muy buenas noticias para el tenis patrio. Alberto Pulido, Xavi Palomar, Maxi Carrascosa, Adolfo Abascal y Eudald González lograron pasan a la segunda ronda. La gran sorpresa fue la pronta eliminación del kazajo Damir Zhalgasbay a manos del italiano Raffaaele Ciurnelli. A esta edición del Vigo Tennis Open han acudido cinco jugadores transalpinos, de los cuales cuatro se han clasificado para segunda ronda.