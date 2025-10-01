Enrique Fernández reta a Alfredo Bea

Habrá contienda electoral el próximo año en una de las principales federaciones deportivas de Galicia. Ese es el plan del grupo que capitanea Enrique Fernández, que aspirará a la presidencia del piragüismo autonómico. Su anuncio público inaugura una dialéctica que hasta ahora se resolvía en corrillos pero se da por supuesto que Alfredo Bea se presentará a la reelección. «Sei que non porá as cousas doadas», anticipa Fernández.

El vigués, residente en Beluso, regresa al centro de un escenario que conoce bien. Palista de estancia corta en el Náutico olívico y de mayor aliento en el Kayak Tudense, se retiró de la competición cuando se mudó a A Coruña a estudiar INEF –hoy, CAFYD–. Licenciado en 2003, se sacó de manera inmediata el título de entrenador. En 2004 lo ficharon para el cuerpo técnico del equipo nacional, en el kayak masculino. Posteriormente dirigió a clubes como Río Verdugo, Breogán de O Grove y Ría de Aldán.

Fernández, también seleccionador gallego cadete y juvenil, regresó a la Federación Española en 2012, como gestor del equipo sub 23 de canoa, cuyos miembros trabajaban en aquel tiempo en el Centro Galego de Tecnificación. Su puesto desapareció cuando se agotó la beca que permitía a los canoístas residir en Pontevedra.

El vigués dio un golpe de timón a su trayectoria. Había remitido su currículo a la federación de Corea del Sur, que lo eligió en 2014 para comandar su proyecto. Y cumplió con creces las expectativas. Bajo su mando, los coreanos clasificaron dos embarcaciones para los Juegos Olímpicos de Río, en 2016. Un noveno y un duodécimo puesto aún significan los mejores resultados de la historia del país.

Alfredo Bea. / MARTA G. BREA

Un relevo en la dirección de la federación coreana y la apuesta por entrenadores locales desembocaron en su salida. Volvió a encargarse brevemente del Río Verdugo. Pero aún regresaría a Corea del Sur cuando lo reclamaron para enmendar el deterioro de los resultados. En los Juegos Asiáticos de 2018 los coreanos cosecharon un oro en el K-1 200 y una plata en el K-4. Fue así como clausuró esa etapa en el extranjero.

«Tiña ganas de volver a casa», recuerda. «Xa tiña familia». Fernández se volcó en su faceta de maestro, que al principio compaginó con las tareas técnicas en el Olívico, hasta que decidió concentrar todas sus energías en la preparación de las oposiciones. Actualmente imparte clases en un centro de educación primaria de Chapela, con plaza propia.

Esa mayor tranquilidad laboral le permitió volver a la práctica activa del piragüismo hace dos años. De esa manera se inició el proceso que ha conducido a su de momento oficiosa candidatura. «Falando con adestradores e directivos de clubes comenzou un balbordo de cousas que considerabamos que debían cambiar. Esas pequenas charlas nas competicións fixéronse un pouco máis formais e creamos un grupo de traballo. Plantexámonos que queremos mellorar a Federación Galega».

Bases del programa electoral

Aunque de momento no revela los nombres de otros integrantes de su corriente, asegura que proceden de «clubes representativos do piragüismo galego. Nese equipo buscamos un candidato e ó final dei eu o paso ó frente. Conto con toda esa xente para sacar este proxecto adiante».

Fernández se manifiesta con tiempo para que su mensaje vaya calando, aunque todavía no haya fechas concretas. Las federaciones deportivas gallegas tendrán que someterse a elecciones a lo largo de 2026. Cada una irá decidiendo sus plazos cuando la Xunta inicie el procedimiento mediante su publicación en el DOGA.

José Alfredo Bea García, cuatro veces olímpico como palista entre 1992 y 2004 (Barcelona, Atlanta, Sidney y Atenas), preside la Federación Gallega de Piragüismo desde noviembre de 2009, cuando derrotó a Santiago Sanmamed por 53 votos a 26. Desde entonces ha sido reelegido por aclamación, sin otros rivales en las urnas. Sus cuatro ‘legislaturas’ lo convierten en uno de los mandatarios más longevos entre las grandes disciplinas. Ha compaginado esta faceta con la política municipal en O Grove. De hecho, ya ha anunciado que se presentará a la alcaldía en 2027.

Fernández es consciente de la dificultad que siempre entraña intentar destronar a un presidente en activo por la propia dinámica de las estructuras federativas. «O que está xogando dende dentro ten a capacidade de publicitarse e falar con xuices, adestradores, deportistas... Comezamos esta andadura dende abaixo, coas de perder. Para Fredi, amáis, é o seu traballo e xogará todas as súas cartas».

Javier Herranz. / Europa Press

El salario de Bea es una de las críticas que realizan desde la trinchera de Fernández. «Queremos profesionalizar a federación. A figura do presidente non debe estar tan vencellada á xestión como na actualidade. Debe adicarse á representación ante as institucións públicas e privadas. Nós contratariamos a un xestor formado e cualificado, ó que se lle puidese pedir contas. A Federación Galega non me interesa para ter un soldo».

Apunta igualmente a una búsqueda de patrocinios «efectiva e verdadeira. Non podemos depender no 99 % dos cuartos públicos. Nas catro últimas tempadas os ingresos de diñeiro privado foron nulos». En otros apartados de su programa habla de «dinamizar a federación no ámbito dixital» y de «darlle publicidade a todo o potencial que temos, con tantos piragüistas olímpicos. Só saimos na prensa cando hai liortas entre as federacións ou as persoas».

Se refiere a la enemistad entre Bea y el presidente de la Federación Española, Javi Herranz, contra quien perdió por 55 votos a 11 en los comicios estatales de enero. «Cada cousa que fai o outro supón unha crítica. Herranz foi deportista meu, estivo baixo a miña tutela. É un rapaz que coñezo ben, paréceme boa persoa. Con educación pódeses falar perfectamente», reflexiona Enrique Fernández, que se marca un objetivo mínimo: «Que a xente se de conta de que un piragüismo diferente é posible».