Alivio en el alma y el bolsillo: el AF Celta permanece en Primera

Suspiran de alivio en el atletismo céltico. El equipo femenino seguirá compitiendo en Primera División, la segunda categoría española, en la próxima Liga Nacional de Clubes. La renuncia del F.C. Barcelona a ocupar la plaza que le correspondía por derecho deportivo ha posibilitado esta permanencia. A las viguesas les cabe el mérito de haber superado a las demás candidatas a la vacante en los cálculos de la Federación Española. Se evita así un descenso doloroso para el orgullo y también un quebranto económico, que la directiva había estimado en 30.000 euros.

El Real Club Celta masculino y el Atletismo Femenino Celta oficiaron su asamblea conjunta el pasado viernes, en la Casa do Deporte. El balance de la temporada contraponía el pesar de los resultados deportivos y la satisfacción de los financieros. Los dos clubes han ido reconduciendo una deuda que al cierre de 2023 había llegado a alcanzar los 30.000 euros comunes. En 2024 ya se embridó ese desfase y el balance de 2025, aunque todavía provisional, ofrece un saldo positivo. El RC Celta ronda los 9.000 euros de beneficio (111.000 de ingresos y 102.000 de gastos, en números redondos); el AF Celta, alrededor de 4.000 (104.000 de ingresos, 99.000 de gastos).

José Ángel Serantes, presidente de la entidad masculina en el reparto con Pedro Juncal, de la femenina, resume la política de austeridad aplicada durante los dos últimos ejercicios: «Hemos tenido que ir recortando cosas y arañando donde podíamos». La idea es invertir ahora parte de esos remanentes en material, aprovechando las ayudas públicas previstas.

Esa radiografía se había empañado en la previsión de 2026 por lo sucedido en la tercera jornada –ya por la permanencia– de la Primera División, en Durango, el 14 y 15 de junio. Allí la escuadra masculina, que había iniciado la Liga ambicionando el ascenso, salvó los muebles al quedar quinta. Pero la femenina, lastrada por las ausencias, ocupó la séptima y penúltima. El Celta, con 88 puntos, a 2,5 del UCAM Cartagena, certificaba así su descenso a Segunda, que las celestes nunca habían hollado desde que existe el actual formato; más habituadas, en realidad, a moverse entre División de Honor y Primera.

"Era mucho dinero"

El impacto no sólo afectaba al ánimo y al prestigio. La pérdida de categoría implicaba la desaparición de la partida de Deporte Galego (11.000 euros) y la reducción de las correspondientes a Concello (25.000 a 15.000) y Deputación (15.000 a 5.000). Redondeando cifras más específicas, sobre 30.000 euros. «Era mucho dinero. Hubiéramos tenido una dificultad muy gorda», reconoce Serantes.

Quedaba la esperanza de alguna renuncia, que se ha concretado. Ya se esperaba la del F.C. Barcelona, que debía subir desde Segunda pero que ha abaratado hace años el presupuesto de las secciones que considera secundarias. La renuncia azulgrana debía ser cubierta por el mejor equipo de los cuatro posibles –los dos descendidos de Primera, los dos siguientes de Segunda– según los estadillos. El Celta encabeza tanto el de 2022 como el de 2025, que eran los dos posibles.

Los presidentes de los clubes celestes de atletismo, Jose Ángel Serantes (Real Club Celta) y Pedro Juncal (Atletismo Femenino Celta), en la sede del COE en Madrid para recoger una placa que reconoce sus cien aÃ±os, ya 101, de trayectoria y su aportaciÃ³n al movimiento olÃ­mpico. / Cedida

En la asamblea de este viernes se habló de esta posibilidad pero faltaba la confirmación oficial por parte de la Federación Española, lo que sucedió ayer por la mañana. Y aunque posteriormente se ha conocido que los clubes de Soria, Atletismo Numantino y Las Celtíberas, también desisten de participar en División de Honor –y competirán, por tanto, en Segunda–, incrementando el efecto arrastre, el AF Celta no ha necesitado ese mayor espacio. Según el estadillo de 2022, el finalmente aplicado, sus 16.024 puntos le permiten superar a CA Valladolid (15.985), Capex de Extremadura (15.859) y Algeciras (14.070).

La directiva debe solventar ahora con el Concello ciertas trabas burocráticas, ya que el equipo femenino ya había quedado excluido de la élite en las previsiones municipales. «No creo que haya problemas», aventura Serantes, que ayer informó a la Concellería de Deportes. La feliz noticia se conjuga con el récord histórico de licencias entre ambos clubes: 440 a estas alturas. «Son datos estupendos. Luego hay que darle continuidad, que la gente llegue arriba, pero podemos ser optimistas».