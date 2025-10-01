Un asunto pendiente con el PSG
El Barça recibe al campeón con el recuerdo de los 1-4 de sus últimas visitas
Joan Doménech
Del primer segundo de partido al último tendrá que exprimir su mejor nivel el Barça para poder batir al Paris Saint Germain, sospecha Hansi Flick. Del primer segundo al último de la competición tendrá que batallar el equipo para alzar la Champions League, el único título que se le escapó la pasada campaña y que se convierte en el más atractivo del presente curso.
El partido soñado que no se dio, por la eliminación ante el Inter, se jugará hoy. Descafeinado, rebajado con gaseosa, de la deseada final de junio a la segunda jornada de la liguilla de octubre, pero guapo de ver, imperdible, el más fascinante de la jornada, mucho menos dramático. «Uno de los mejores, por no decir el mejor, de la Champions», afirmaba Pedri, titular fijo del Barça –el único que ha sido titular en los ocho partidos–, un líder para su entrenador, un referente para los compañeros, un ídolo para la hinchada.
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales