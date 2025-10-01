Un asunto pendiente con el PSG

Del primer segundo de partido al último tendrá que exprimir su mejor nivel el Barça para poder batir al Paris Saint Germain, sospecha Hansi Flick. Del primer segundo al último de la competición tendrá que batallar el equipo para alzar la Champions League, el único título que se le escapó la pasada campaña y que se convierte en el más atractivo del presente curso.

El partido soñado que no se dio, por la eliminación ante el Inter, se jugará hoy. Descafeinado, rebajado con gaseosa, de la deseada final de junio a la segunda jornada de la liguilla de octubre, pero guapo de ver, imperdible, el más fascinante de la jornada, mucho menos dramático. «Uno de los mejores, por no decir el mejor, de la Champions», afirmaba Pedri, titular fijo del Barça –el único que ha sido titular en los ocho partidos–, un líder para su entrenador, un referente para los compañeros, un ídolo para la hinchada.