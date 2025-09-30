El Unus gana la Regata Guardiamarina

La Regata Guardiamarina de Cruceros, que organizan al alimón el Real Club Náutico de Vigo y la Escuela Naval Militar de Marín, tiene nuevo campeón. El Unus (Luis García, Monte Real), un X-332 de 1997 y 10,06 metros de eslora, tomó el relevo del Bon III, vencedor en 2023 y 2024.

En una segunda etapa Vigo-Marín de 20 millas, el Sara 3.0 (Rafael Blanco, Monte Real) volvió a ser el primero en acabar la prueba entre las rías viguesa y pontevedresa en tiempo real (tres horas, dos minutos y cuarenta segundos), pero esta vez para ganar la etapa también en tiempo compensado. Blanco y su tripulación le endosaron casi media hora de diferencia al Regulus II de la Armada y poco más de 34 minutos al Unus. En corregido, victoria en la general del día para el Sara 3.0, un Salona 44 de 2013, con el Unus segundo y el Regulus, un J99 DK de 2024, en tercer lugar.

El Bonaventure, noqueado

El Unus, también del club baionés, invertía 3:36.50 horas y su segunda plaza le permitía alzarse con el triunfo con 3 puntos (1+2), con el Sara 3.0 en el segundo cajón del podio (5 puntos, 4+1) y el Regulus II (Thomas Lyall Waggott, Comisión Naval de Regatas de Marín) como tercero (6, 3+3). La jornada noqueó al Bonaventure (José Luis Ríos, RCN Vigo). Una séptima plaza en compensado lo alejó del podio.

Por clases, los líderes del sábado mantuvieron su posición. En la Clase 1, triunfo para el Sara 3.0, seguido del Narval (José Antonio Portas, CN Vilagarcía) y el Daikiri (Jorge Manuel Álvarez, RCN Sanxenxo). Y en la Clase 2, victoria del Unus, con el Regulus II superando al Bonaventure, tercero. Tras la Guardiamarina, el Náutico se prepara para la Semana del Atlántico de vela ligera, en octubre y noviembre.