Recepción oficial en Mos a Ferrón por su gran Mundial

El Concello de Mos ofició ayer, en la piscina Óscar Pereiro, una recepción oficial a Juan Ferrón. El nadador del Club Natación Mos ha regresado del Mundial de Natación Adaptada, en donde ha obtenido resultados históricos a pesar de haber competido con una lesión en el costado.

Juan Ferrón, que lleva una década vinculado al C.N. Mos, paralímpico en París y todo un referente internacional a sus 22 años, ya acumula seis medallas en la élite. En el Mundial se proclamó subcampeón en 4x100 metros estilos mixto para discapacitados visuales, con récord de Europa y segunda mejor marca mundial de la historia. Fue 5º en 100 mariposa con doble récord de España, 9º en 100 braza, 11º en 400 libres y 13º en 50 y 100 libres. Nidia Arévalo destacó «el orgullo que supone para todos los vecinos contar con un deportista de la talla de Juan Ferrón».