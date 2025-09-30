Natación adaptada
Recepción oficial en Mos a Ferrón por su gran Mundial
El concello celebró su actuación en el Mundial
El Concello de Mos ofició ayer, en la piscina Óscar Pereiro, una recepción oficial a Juan Ferrón. El nadador del Club Natación Mos ha regresado del Mundial de Natación Adaptada, en donde ha obtenido resultados históricos a pesar de haber competido con una lesión en el costado.
Juan Ferrón, que lleva una década vinculado al C.N. Mos, paralímpico en París y todo un referente internacional a sus 22 años, ya acumula seis medallas en la élite. En el Mundial se proclamó subcampeón en 4x100 metros estilos mixto para discapacitados visuales, con récord de Europa y segunda mejor marca mundial de la historia. Fue 5º en 100 mariposa con doble récord de España, 9º en 100 braza, 11º en 400 libres y 13º en 50 y 100 libres. Nidia Arévalo destacó «el orgullo que supone para todos los vecinos contar con un deportista de la talla de Juan Ferrón».
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025