Manu Ochoa, séptimo en el Mundial de kayak cross

El segoviano David Llorente, campeón en la prueba contrarreloj

Manu Ochoa, en una prueba anterior.

Manu Ochoa, en una prueba anterior.

David Llorente se ha convertido en el primer campeón del mundo de kayak cross contrarreloj. El segoviano paró el crono en 55.21 segundos, logrando una ventaja final de 1,12 segundos sobre el segundo, el británico Joseph Clarke, y de 1,68 sobre el checo Jakub Krejci.

El tomiñés Manu Ochoa y Pau Echaniz, los otros españoles que competían en la contrarreloj, finalizaron séptimo y cuadragésimo cuarto respectivamente. En la categoría femenina, Miren Lazkano fue la mejor palista española terminando la prueba en la décimo tercera posición. Maialen Chourraut quedó decimoséptima y Laia Sorribes, vigésimo tercera.

