El Lóstrego gana en Domaio y el Tomiño puntúa fuera

El Lóstrego de Roberto Vázquez presentó en A Granxa, el campo más espectacular del grupo 1 de 3ª Federación femenina gracias a sus vistas a la ría, su candidatura a la zona noble a costa del debutante Domaio FC.

Primera victoria para el once amarillo como equipo vigués, con gol de Julia Francesch, su mejor jugadora en el partido, frente a un rival que necesita más que la habilidad de Tamara Custodio para hacer daño.

Un saque de portería muy corto de Sara Alonso era controlado por Sara Porto, que picaba el balón para Julia y ésta, tras controlarlo con el pecho ante la oposición de una defensora, superaba por arriba la salida de la guardameta local. El Lóstrego tuvo varias ocasiones claras (una a bocajarro de Lola Llópiz, con excelentes reflejos de Sara Alonso para evitar el tanto en el primer periodo), pero con el gol de la tarraconense les llegó.

Las de Diogo Barros tuvieron ocasiones a balón parado -resueltas por la portera Lucía Villar-, pero el peso del juego, con mucho peligro por las bandas, estuvo a cargo del once vigués.

Un resultado valioso

Por su parte, el Tomiño rascó un valioso empate en As Eiroas frente al Bergantiños (1-1). Aunque se fue al descanso por debajo (Noelia Gómez, 1-0) en un momento psicológico (minuto 43), el equipo que dirige Jacobo Carrera, ‘Cobi’, igualó en el minuto 60 por medio de Ainara Davila.

As Celtas Sporting es líder invicto tras dos jornadas, empatado con el Victoria FC santiagués; el Lóstrego tampoco ha perdido y su quinta plaza es la última reservada a equipos sin derrotas. Tomiño, octavo, y el Sárdoma, noveno, suman un punto y pelean con Victoria CF y Concello de Boiro, con los que están empatados. En descenso, el Orzán, con un punto, y el Domaio, con cero.